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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال قمة التمويل العالمي.. ارتفاع عدد مصابي انفجار باريس إلى 37 شخصًا|شاهد

انفجار باريس
انفجار باريس

ارتفعت حالات الإصابة في الانفجار والحريق الذان وقعان أمس الأربعاء، في وسط العاصمة الفرنسية باريس، إلى 37 شخصًا، بينهم أربعة في حالة خطرة، حتي الآن بينما انهار مبنيان، حسبما أفادت الشرطة الفرنسية.

وخلال الانفجار، انهارت واجهة إحدى كليات التصميم التي يقبل عليها الدارسون الأجانب وتحطم زجاج النوافذ واندلع حريق ضخم.

وأمس الأربعاء، أعلنت الشرطة الفرنسية، إصابة 24 شخصًا في الحريق الذي شهدته العاصمة الفرنسية باريس جراء انفجار عنيف نتيجة تسرب للغاز، ومن بينهم 4 في حالة خطرة.

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من جانبه، أكد مكتب الادعاء الفرنسي، أن عمال الإنقاذ يبحثون عن شخصين مفقودين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الشرطة الفرنسية، بوقوع انفجار عنيف هز أحد الشوارع في وسط باريس، نتيجة تسرب للغاز، حيث اشتعلت النيران في العديد من المباني وتم تحذير الناس لتجنب المنطقة.

الجدير بالذكر أن باريس تشهد الآن أعمال القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من قيادات ورؤساء العالم.

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