عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تؤكد ضرورة مواكبة أحدث المستجدات والمتغيرات التكنولوجية في صناعة الإعلام

صدى البلد

  أكد الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام محمد الشحي، ضرورة مواكبة أحدث المستجدات الرقمية والمتغيرات العالمية واستكشاف الفرص التي تقدمها التقنيات الإعلامية الناشئة.


جاء ذلك خلال مشاركته وترأسه وفد دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت اليوم /الخميس/ في العاصمة المغربية الرباط.
 

وأشار الشحي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - إلى أهمية استثمار التقنيات الإعلامية الناشئة واستخدام حلولها في خدمة القطاع الإعلامي العربي، لافتا إلى أن حكومة دولة الإمارات بدأت بدراسة تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي على القطاعات المختلفة بما فيها القطاع الإعلامي؛ بهدف التعامل الإيجابي والآمن مع هذه التقنيات والاستفادة من قدرات التكنولوجيا زيادة كفاءة صناعة الإعلام.


وقال الشحي إن الإعلام يمر بتحولات جذرية، تغيرت معها البنية الأساسية للإعلام، وتطورت الهياكل والوظائف، وتلاشت الحدود في النماذج الإعلامية.. مشيرا إلى أن هذه الثورة التقنية والتحولات المتسارعة فرضت علينا واقعاً جديداً، وتغيرت معادلة الإعلام التي نعرفها، وحملت معها آثاراً ذات أبعاد عالمية متداخلة، بما يتطلب تعاوناً وتنسيقاً أكبر بين الدول.


وأضاف قائلا "تزايدت أهمية صناعة الإعلام من مجرد أداة لنقل المعلومة وإيصال الرسالة إلى قوة ناعمة مؤثرة تبلور الرأي العام وتشكل اهتماماته، وأصبحت صناعة تسهم بشكل فاعل في اقتصادات الدول وتتجاوز مساهمتها في بعض الأحيان بعض الصناعات التقليدية".. موضحا أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية صناعة الإعلام، فأقامت المناطق الإعلامية المتخصصة قبل أكثر من عشرين عاماً، وقدمت الحوافز ووفرت البيئة الاستثمارية التي تضمن نجاح الشركات وترتقي بأعمالها.


وثمن الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام التقدم الذي حققته الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، مجدداً دعم دولة الإمارات لهذه الخطة الطموحة لتعزيز وتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك بما يحقق آمال وتطلعات الشعوب العربية.


وأكد الشحي أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز رسالة السلام والتعاون لتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة وما يتطلبه ذلك من وضع الخطط الإعلامية الاستباقية للتصدي للأفكار الهدامة.. مشيداً بالقرار التاريخي لمجلس الأمن الدولي الذي تقدمت به دولة الإمارات والمملكة المتحدة ويدعو وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى التصدي لخطاب الكراهية والتطرف.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

ترشيحاتنا

عملات أجنبية وزواج عرفي.. تفاصيل جديدة في قضية طبيب الساحل

السيسي: إطلاق برنامج «نوفي» من أجل توفير التمويل اللازم لدفع العمل المناخي

تنبؤات سيمبسون تحققت| مسلسل شهير يتنبأ بحادث الغواصة المفقودة.. تفاصيل لن تصدقها

وزير الإنتاج الحربي: نلبي احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر.. ونساهم بقوة في عملية التنمية

مصر تتصدر القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني.. تفاصيل

في أول ظهور لها.. الصور الأولى للمتهمة بطهي أجزاء من جسد ابنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ