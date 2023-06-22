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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

صدى البلد

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي  في الساعات القليلة الماضية يكشف عن بعض التفاصيل حول كيف تحول التضخم فى الارجنتين والذى وصل إلى 114% إلى  قطع معدنية يمكن بيعها وذلك بقيمتها المعدنية وذلك بدلاً من قيمتها الاسمية كعملة ومن ضمن العملات التي ظهرت في المقطع مقطع فيديو لبيع عملة الأرجنتين البيزو بالكيلو .

 على الجانب الآخر وفقا للفيديو تعد قيمة العملة عند القيام ببيعها بالكيلو أكثر من قيمة العملة نفسها، فقد أدى الجمع بين ارتفاع أسعار المعادن والتضخم إلى زيادة الطلب على التجار المحليين الذين قاموا بشراء المعادن الخردة.

في السياق نقسه أصبحت عبارة "اشترى عملات بالكيلو" من الجمل المتكررة على مواقع التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، مثل الفيسبوك.

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مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

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