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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

6 اختصاصات لـ مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلي

العمل الأهلي
العمل الأهلي

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال اجتماعها الأربعاء الماضي،  نهائيا على مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، على أن يتم إعداد تقرير من اللجنة بمشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

وحددت المادة 12 من القانون اختصاصات مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث نصت على أن  مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:

1- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.

2- إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.

3 - التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقًا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

4 -اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.

5- ضم أعضاء جدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.

6- تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.

لجنة التضامن الاجتماعي قانون التحالف الوطنى طارق رضوان

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