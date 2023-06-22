عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

ساعات تفصلهم عن الموت | غواصة البحث عن تيتانيك في طريقها لنهاية مأساوية

تيتان
تيتان

اليوم الخميس هو آخر يوم للبقاء على قيد الحياة للخمسة الذين تقطعت بغواصتهم السبل قرب حطام "تايتانيك" الغريق عند عمق 3800 متر تحت مياه المحيط الأطلسي، ففيه ينفد ما لديهم في "الغطاسة" من أوكسجين، وفيه يهددهم خطر قاتل وجديد، اسمه "انبجار".

txt

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

txt

اشتروا موتهم بإديهم.. نهاية مأساوية لمليارديرات غواصة تيتان الغارقة

يسمونه "انبجار" أو Implosion إنجليزيا، لأنه عكس explosion أو انفجار، يمزق الجسم المادي حين يحدث ويطلقه مبعثراً من الداخل إلى الخارج، أو من أسفل إلى أعلى. أما في "الانبجار" فيحدث العكس تماما، حيث ينهار الجسم المادي على نفسه بقوة الضغط عليه من الخارج، وهو ما حدث أو قد يحدث للغطاسة OceanGate Titan ولمن نرى صورهم أدناه، ممن لا يزالون فيها كما السردين المعلب منذ طرأ عليها عطل الأحد الماضي، انقطع بسببه الاتصال معها.
 

الغطس إلى الأسفل يستغرق ساعتين ونصف

وكان الغطاس الأميركي Michael Harris الخبير بالغطس المتنوع، وبالحطام "التايتانيكي" لكثرة ما قام بزيارته، أبدى تشاؤما بقدرة البحرية الأميركية على إنقاذ "الغطاسة" وركابها، وقال مساء الاثنين لشبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، إن: "أسوأ ما قد حدث لهيكلها، هو أنها (انبجرت) على عمق 3200 متر"، مرجحا أنها "غاصت إلى أعماق غير عادية لتصل إلى الحطام، وهو غطس إلى الأسفل يستغرق ساعتين ونصف الساعة للوصول إلى ما يزيد عن 10,000 قدم" أي أكثر من 3000 متر.

أما العالقون داخل الغطاسة "تيتان" المرافقة للغواصة، فهم من نرى صورهم أعلاه: الملياردير البريطاني- الباكستاني الأصل Shahzada Dawood المولود قبل 48 عاما في باكستان، وابنه سليمان، وهو بريطاني أيضا، عمره 19 سنة. ثم المقيم البريطاني منذ سنوات طويلة بدبي، المليارير Hamish Harding البالغ 58 عاما، إضافة إلى القبطان الفرنسي Paul-Henry Nargeolet البالغ 73، ثم البريطاني المولود قبل 61 عاما Stockton Rush مؤسس شركة OceanGate Expeditions المشغلة للغواصة.


 

فيكتور 6000 الأمل الوحيد لإنقاذ العالقين
 

الأمل الوحيد لإنقاذ من يخوضون الجولة الأخيرة بصراعهم مع الموت في الغاطسة "تيتان" المنقطعة بها السبل منذ الأحد الماضي، هو غطاس فرنسي روبوتي الطراز، يسمونه Victor 6000 الموصوف بأنه القادر الوحيد في العالم على النزول غطسا إلى حيث تعطلت Titan قرب حطام "تايتنيك" الغريق عند عمق 3800 متر تحت مياه المحيط الأطلسي، وانتشالها من حيث انقطع بها الاتصال.

 

وبإمكان "فيكتور 6000" البالغ وزنه 4 أطنان، وسرعة غوصه 1.5 عقدة، أي 2778 مترا بالساعة، النزول إلى 20000 قدم غطسا تحت المياه، تعادل 6000 متر، وهو يحتاج إلى 4 ساعات للوصول إلى Titan البالغ طولها 6.7 أمتار، ثم الصعود بها إلى سطح الماء ليتنفس ركابها الخمسة الهواء طبيعيا، في وقت لم يعد لديهم من الأكسجين إلا ما يكفي للعاشرة صباح الخميس بالتوقيت الأميركي الشرقي، وفقا للوارد بتقرير نشرته اليوم صحيفة "التايمز" البريطانية.

وكان الغاطس الفرنسي الشهير وصل أمس الأربعاء على متن سفينة L’Atalante العامل عليها من يقومون بتشغيله عن بعد، والتي قرأت والذي تخصص بمعهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار المعروف بأحرف FREMER اختصارا لاسمه الطويل، وستقوم فجر الخميس بالتوقيت الأميركي، بإنزال "فيكتور 6000" إلى مياه المنطقة التي رصدت طائرات كندية الثلاثاء الماضي أصوات "قرقعة" تصدر منها، في أول وآخر محاولة جدية لإنقاذ المهددين بالهلاك اختناقا، اليوم بالذات.

الوقت أصبح ضيقا

وما سيقوم به "فيكتور6000" عبر تشغيله من 25 خبيرا على متن السفينة الأم L’Atalante هو تحريك أذرعه ومد كابلات لربط الغاطسة "تيتان" البالغ وزنها أكثر من 10 أطنان، بحيث يتم سحبها من سفينة على السطح، وإخراج الأسرى فيها.

 

والذي يتضح من تغطية الإعلام الغربي لمأزق الغواصة، أن الوقت أصبح ضيقا إلى درجة أنه لا يسمح إلا لعملية إنقاذ واحدة، هي الأولى والأخيرة عبر "فكتور 6000"على الأقل، وهو ما يمكن استنتاجه أيضا مما قاله الملازم Jamie Frederick من خفر السواحل الأميركي، حين قال في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء الماضي إن مهمة البحث الدولية ستستمر لمدة 48 ساعة أخرى "لأن هذه مهمة بحث وإنقاذ 100% وعندما تكون في منتصف عملية من هذا النوع يكون لديك أمل دائما"، وأضاف أن نشر الفرق الفرنسية سيتم فور وصولها.

 

وأعلن الملازم أن 5 سفن وطائرات متنوعة تقوم بتمشيط منطقة من المحيط الأطلسي مساحتها 16 ألف كيلومتر مربع، وتوقع وصول 5 سفن أخرى خلال اليومين المقبلين، بينها وصول الفرنسية L’Atalante إلى الموقع حوالي منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت الأميركي، وعلى متنها الغطاس الروبوتي.

تايتانيك التايتانيكي Shahzada Dawood القبطان الفرنسي الغواصة تيتان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

ساعات تفصلهم عن الموت | غواصة البحث عن تيتانيك في طريقها لنهاية مأساوية

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام قرب سفينة تيتانيك

موضوعات متعلقة

بـ 20 مليون جنيه| حكاية بدلة رجالي مصرية الأغلى في الوطن العربي.. ليست للبيع

من حظ الأبيض| رونالدو مهدد بالغياب عن مواجهة الزمالك.. كيف يخوض النصر مباراتين في يوم واحد؟

نفذّوا 23 عملية سرقة | سقوط عصابة لصوص فيزا عملاء البنوك

القدر أنقذه من 13 طلقة| معيد بطب طنطا يمطر أستاذه بالرصاص داخل المستشفى.. اعرف السبب

من الكوشة إلى المشنقة| حكاية 60 يوما كتبت نهاية عريس طنطا.. أنهى حياة عروسه لرفضها العلاقة

الشهيد عريس الجنة| حكاية لافتة على قبر قاتل نيرة أشرف تثير الغضب.. من وضعها؟

مدفون تحت الثلاجة| “رائحة كريهة” و"مخلفات حفر" و"ملاءات مدممة" شواهد قادت الشرطة لفك لغز طبيب الساحل

حكاية رحلة بلا تذكرة عودة| تفاصيل جديدة لحادث غرق مركب اليونان.. وأول صور للمصريين المفقودين

ترشيحاتنا

إجراء عاجل.. أوكرانيا تعلن التعبئة العامة في كييف

التخلي عن الدولار الأمريكي.. الهند توجه ضربة موجعة لـ الأخضر بعملة جديدة

وزير السياحة: استرداد قطعتين آثريتين من فرنسا.. وبرتوكول تعاون هندي للبحث والتنقيب

العثور على حطام إطار الهبوط والغطاء الخلفي لغواصة "تيتانيك" المفقودة

سورة الكهف ليلة الجمعة.. بـ 10 آيات حصن نفسك من الدجال

عالم آثار يطالب بإعلان الأول من يوليو يومًا للتراث المصري| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لمريض الصدر والربو أثناء أداء مناسك الحج

بعد إصابة البابا تواضروس.. اعرف أعراض وأسباب وعلاج العصب السابع

تحذير.. النظافة الشديدة تصيب الجسم بالأمراض

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ