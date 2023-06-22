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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني مهاجمًا صن داونز: كان عليه إقصاء الأهلي من دوري الأبطال

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

انتقد بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي لفريق الوحدة الإماراتي، إهدار فريق صن داونز فرصة إقصاء الأهلي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي مهددا بمغادرة النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا “مبكرا”، إذ احتاج المارد الأحمر لتعادل فوز أو تعادل صن داونز مع الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للحفاظ على حظوظه في التأهل لربع النهائي، بينما هزيمة صن داونز (الذي ضمن صدارة المجموعة في هذا الوقت)، تعني وداع الأهلي البطولة رسميا.

ومنح صن داونز الأهلي فرصة التأهل لربع النهائي بالتعادل مع الهلال السوداني بهدف لمثله، ليواصل الأهلي مشواره في البطولة ويتوج باللقب في النهاية، بينما ودع صن داونز البطولة من الدور نصف النهائي على يد الوداد.

وقال موسيماني في تصريحات أبرزتها صحيفة “ sunday world” الجنوب إفريقية:" صن داونز كان لديه أفضل فريق، وكان لديهم أفضل اللحظات ولعبوا بشكل جيد، لكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك للفوز بدوري الأبطال، يجب ألا تسمح  للأهلي بالعودة إلى البطولة".

وأضاف:" يتطلب الأمر أكثر من الموهبة للفوز بدوري أبطال إفريقيا، يتطلب الأمر نضجا لكل اللاعبين والمدرب، لا يتعلق الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا بالأداء فقط، بل يتعلق بالتواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب والقيام بالأشياء الصحيحة في الوقت المناسب”.

واختتم:" كان الأهلي أقوى قليلاً هذا العام لكن صن داونز سحقهم 5-2، الترجي كان أضعف ما رأيته في السنوات الخمس الماضية، والزمالك ليس في أفضل مستوياته بعدما خسر الكثير من اللاعبين الجيدين".
 

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