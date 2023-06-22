المركز الثقافي الكوري يستضيف "أهلاً كوريا" للمرة الثالثة

نظم المركز الثقافي الكوري النسخة الثالثة من الفاعلية الثقافية الدورية "أهلاً كوريا" خلال العام الجاري، حيث قدم لمحات من الثقافة الكورية للحضور عبر تجربة الفنون والموسيقى والطعام الكوري.

وأتيحت الفرصة للمشاركين، الذين يتألفون أساسًا من متدربي دورة التايكوندو التي ينظمها المركز، لاستكشاف مقومات الثقافة الكورية من خلال مجموعة من الأنشطة بما في ذلك عزف عدد من المقطوعات الموسيقية الشعبية الكورية والمصرية والتي قدمتها فرقة "ANE “، والتي تتألف من موسيقيين مصريين وكوريين.



بالإضافة إلى ذلك، استمتعوا بجولة متعمقة في معرض الثقافة التقليدية الكورية في بهو المركز والذي أخذهم في رحلة عبر الماضي لاستكشاف كوريا والحياة اليومية للشعب الكوري.



وتم دعوة المشاركين في وقت لاحق لتجربة الملابس الكورية التقليدية "الهانبوك"، وهو زي كوري مصنوع من الألوان الزاهية وهو يشبه الملابس المصرية التقليدية في ألوانه النابضة بالحياة. كما زار الحضور مكتبة المركز الثقافي الكوري وتعلموا كيفية كتابة أسمائهم بالأبجدية الكورية "الهانجول".



وأخيرًا، أتيحت الفرصة للمشاركين لتجربة المطبخ الكوري، حيث استمتعوا بتناول الأطباق التقليدية مثل دوكبوكي وبيبيمباب.



ومن جانبه قال أوه سونج هو مدير المركز الثقافي الكوري في مصر، إن المركز يخطط لتنظيم أسبوع الثقافة الكورية في الفترة المقبلة من أجل إتاحة الفرصة أمام كثير من المصريين لتجربة الثقافة الكورية بصورة مباشرة، مما يسهم في تعزيز التفاهم والتبادل الثقافي بين البلدين.