صندوق التنمية: الكثير من الشباب مؤهلون.. ولا يعملون في الوظائف المعينين عليها

أكد الدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، وأستاذ الإخراج المسرحي، أنه يجب قياس الجمهور، و معرفة أهداف الدولة، لكي يتم التمكن من الوصول للجمهور.

يجب البحث عن كوادر فاعلة

وأضاف "أبو الحسن"، خلال لجنة الثقافة و الهوية ضمن المحور المجتمعي في جلسة الحوار الوطني اليوم، أنه هناك الكثير من الشباب موهوبين و مؤهلين و لكنهم لا يعملون في الوظائف التي هم معينين عليها.

وتابع أستاذ الإخراج المسرحي :أنه يجب البحث عن كوادر فاعلة، و يتم تدريبها التدريب المطلوب على كتابة الكمبيوتر و اللغة و التسويق الرقمي، و كيفية صياغة محتوى يسوق للمنتج الثقافي.