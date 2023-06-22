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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صندوق التنمية: الكثير من الشباب مؤهلون.. ولا يعملون في الوظائف المعينين عليها

هاني أبو الحسن
هاني أبو الحسن

أكد الدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، وأستاذ الإخراج المسرحي، أنه يجب قياس الجمهور، و معرفة أهداف الدولة، لكي يتم التمكن من الوصول للجمهور.

يجب البحث عن كوادر فاعلة

وأضاف "أبو الحسن"، خلال لجنة الثقافة و الهوية  ضمن المحور المجتمعي في جلسة الحوار الوطني اليوم، أنه هناك الكثير من الشباب موهوبين و مؤهلين و لكنهم لا يعملون في الوظائف التي هم معينين عليها.

وتابع أستاذ الإخراج المسرحي :أنه يجب البحث عن كوادر فاعلة، و يتم تدريبها التدريب المطلوب على كتابة الكمبيوتر و اللغة و التسويق الرقمي، و كيفية صياغة محتوى يسوق للمنتج الثقافي.

 

صندوق التنمية صندوق التنمية الثقافية الشباب الإخراج المسرحى هاني أبو الحسن

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