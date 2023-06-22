عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحمامي وعسل أبرز الفائزين في مباريات اليوم الثاني لبطولة العظماء الثمانية للإسكواش

صدى البلد

 واصل أبطال الإسكواش المصري، تحقيق نتائج إيجابية ببطولة العظماء الثمانية، والتي تستضيفها مصر، واستطاع اللاعبون مازن هشام، مصطفى عسل وهنيا الحمامي الفوز على منافسيهم، في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.
يأتي ذلك وسط إشادة بمستوى تنظيم بطولة العظماء الثمانية سواء من حيث توفير بوابة مخصصة لدخول الجماهير للحضور، وكذلك مدرج قريب من الملعب للتشجيع وشاشة إلكترونية لمتابعة المباراة ونتائج اللاعبين أو من حيث انطلاق المباريات في مواعيدها وتوافر كل الإمكانيات اللازمة للاعبين ولجان التحكيم، لإظهار إمكانياتهم، ويشرف على التنظيم الاتحاد الدولي للإسكواش بالتعاون مع الاتحاد المصري .


وفي أولى مباريات اليوم الثاني للبطولة، حقق جويل كينجز فوزًا على جينا كينيدي بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (5-11) (11-8) (11-9)، وفي المباراة التالية استطاع محمد الشوربجي التغلب على طارق مؤمن بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-6) (11-4)، وفازت لاعبة وادي دجلة هنيا الحمامي على زميلتها نوران جوهر بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (10-11) (11-10) (11-4).


وحقق بطل النادي الأهلي مصطفى عسل الفوز على دياجو إلياس بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (10-11) (11-7) (12-10)، وتغلبت نيلي جيليس على اوليفيا فيتشير بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (11-10) (4-11) (11-6)، واختتم اليوم الثاني بفوز الدجلاوي مازن هشام على فيكتور كروين بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-7) (11-6).


ومن المقرر أن يلتقي في منافسات اليوم الثالث لبطولة العظماء الثمانية للإسكواش، كل من نور الشربيني مع جويل كينج، وعلي فرج مع محمد الشوربجي، ونور الطيب مع جورجينا كينيدي، ويواجه بول كول اللاعب طارق مؤمن، ونوران جوهر مع أوليفيا فيلتشر، ودياجو إلياس أمام فيكتور كراون.


وتعتبر بطولة العظماء الثمانية من أهم بطولات الإسكواش للمحترفين على مستوى العالم، وختام منافسات موسم الإسكواش 2022/2023، وتساهم نتائج البطولة في تحسين التصنيف العالمي للاعبين، ويشارك 8 لاعبين مصريين رجال وسيدات بالبطولة، بمجموع جوائز أكتر من 10 ملايين جنيه، وتنقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة من خلال قنوات أون تايم سبورت.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

ساعات تفصلهم عن الموت | غواصة البحث عن تيتانيك في طريقها لنهاية مأساوية

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام قرب سفينة تيتانيك

ترشيحاتنا

إجراء عاجل.. أوكرانيا تعلن التعبئة العامة في كييف

التخلي عن الدولار الأمريكي.. الهند توجه ضربة موجعة لـ الأخضر بعملة جديدة

وزير السياحة: استرداد قطعتين آثريتين من فرنسا.. وبرتوكول تعاون هندي للبحث والتنقيب

العثور على حطام إطار الهبوط والغطاء الخلفي لغواصة "تيتانيك" المفقودة

سورة الكهف ليلة الجمعة.. بـ 10 آيات حصن نفسك من الدجال

عالم آثار يطالب بإعلان الأول من يوليو يومًا للتراث المصري| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لمريض الصدر والربو أثناء أداء مناسك الحج

بعد إصابة البابا تواضروس.. اعرف أعراض وأسباب وعلاج العصب السابع

تحذير.. النظافة الشديدة تصيب الجسم بالأمراض

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ