الحمامي وعسل أبرز الفائزين في مباريات اليوم الثاني لبطولة العظماء الثمانية للإسكواش

واصل أبطال الإسكواش المصري، تحقيق نتائج إيجابية ببطولة العظماء الثمانية، والتي تستضيفها مصر، واستطاع اللاعبون مازن هشام، مصطفى عسل وهنيا الحمامي الفوز على منافسيهم، في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

يأتي ذلك وسط إشادة بمستوى تنظيم بطولة العظماء الثمانية سواء من حيث توفير بوابة مخصصة لدخول الجماهير للحضور، وكذلك مدرج قريب من الملعب للتشجيع وشاشة إلكترونية لمتابعة المباراة ونتائج اللاعبين أو من حيث انطلاق المباريات في مواعيدها وتوافر كل الإمكانيات اللازمة للاعبين ولجان التحكيم، لإظهار إمكانياتهم، ويشرف على التنظيم الاتحاد الدولي للإسكواش بالتعاون مع الاتحاد المصري .

وفي أولى مباريات اليوم الثاني للبطولة، حقق جويل كينجز فوزًا على جينا كينيدي بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (5-11) (11-8) (11-9)، وفي المباراة التالية استطاع محمد الشوربجي التغلب على طارق مؤمن بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-6) (11-4)، وفازت لاعبة وادي دجلة هنيا الحمامي على زميلتها نوران جوهر بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (10-11) (11-10) (11-4).



وحقق بطل النادي الأهلي مصطفى عسل الفوز على دياجو إلياس بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (10-11) (11-7) (12-10)، وتغلبت نيلي جيليس على اوليفيا فيتشير بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (11-10) (4-11) (11-6)، واختتم اليوم الثاني بفوز الدجلاوي مازن هشام على فيكتور كروين بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-7) (11-6).



ومن المقرر أن يلتقي في منافسات اليوم الثالث لبطولة العظماء الثمانية للإسكواش، كل من نور الشربيني مع جويل كينج، وعلي فرج مع محمد الشوربجي، ونور الطيب مع جورجينا كينيدي، ويواجه بول كول اللاعب طارق مؤمن، ونوران جوهر مع أوليفيا فيلتشر، ودياجو إلياس أمام فيكتور كراون.



وتعتبر بطولة العظماء الثمانية من أهم بطولات الإسكواش للمحترفين على مستوى العالم، وختام منافسات موسم الإسكواش 2022/2023، وتساهم نتائج البطولة في تحسين التصنيف العالمي للاعبين، ويشارك 8 لاعبين مصريين رجال وسيدات بالبطولة، بمجموع جوائز أكتر من 10 ملايين جنيه، وتنقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة من خلال قنوات أون تايم سبورت.