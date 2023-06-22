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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الإمارات وإيران

صدى البلد

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية خدمات النقل الجوي مع دولة إيران، وذلك بمقر الهيئة في مدينة دبي.

وقع الاتفاقية عن دولة الإمارات سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وعن إيران،  محمد محمدي بخش رئيس الطيران المدني، بحضور ممثلين عن قطاعات الطيران المدني وشركات الطيران المحلية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام"، إن الاتفاقية تأتي في إطار تبني الإمارات سياسة الأجواء المفتوحة وبهدف تنظيم رحلات النقل الجوي بين البلدين.

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وقال سيف محمد السويدي إن “الاتفاقية تعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يخص تنظيم الرحلات الجوية وتمهد الطريق لتوسيع شبكة خدمات النقل الجوي بما يعود بالفائدة على شركات النقل في البلدين، كما تسهم في خلق فرص جديدة للتجارة، ودعم عمليات الناقلات الوطنية للدولة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين رجال الأعمال والشركات التجارية وتشجيع المنافسة الحرة”.

وكان قد استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات اليوم، في قصر الشاطئ، الوزير حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران.
ورحب بن زايد خلال اللقاء ، بوزير الخارجية والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة والذي نقل إلى بن زايد تحيات الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

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