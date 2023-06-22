دوره كبير في مسيرتي| كريم عبدالنبي يكشف تفاصيل عودته لـ مصر للمقاصة

كشف كريم عبد النبي، عن عودته لناديه الرئيسي نادي مصر للمقاصة بعد غياب دام لستة أشهر في نادي كهرباء الإسماعيلية.

وقال عبد النبي، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه سعيد بعودته لنادي مصر للمقاصة، الذي كان له دورٌ كبير في مسيرته الرياضية، وتحديدًا خلال موسم 2022 ممتاز.

وأضاف عبد النبي، أن تواجده في نادي كهرباء الإسماعيلية أضافت له كثيرًا في مسيرته الرياضية، متمنيًا من الله التوفيق خلال الفترة القادمة.

وبدأ كريم عبد النبي،وهو في سن السادسة من عمره في نادي القناة لينتقل بعدها إلى نادي القناة ممتاز ثم منتخب مصر 3 سنين مع كابتن ربيع ياسين وحسام البدري، ثم الدوري الإماراتي لمدة 6 شهور مع نادي العين وصولا إلى نادي كهرباء الإسماعيلية وفيوتشر ونادي مصر المقاصة.