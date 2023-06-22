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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلان بوتين.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن حالة ذعر لـ بايدن

بوتين وبايدن
بوتين وبايدن

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يسيطر بشكل كامل على الصراع في أوكرانيا، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حالة ذعر بسبب المعدات المدمرة في الجيش الأوكراني.

وأوضح ريتر، أن “بوتين واثق من قوة روسيا ولا شيء يمكن أن يربكه… انظر إلى بترايوس. يبدو وكأنه غزال خائف في المصابيح الأمامية، لأنه يكذب باستمرار. انظر إلى سوليفان. انظر إلى بلينكن. انظر إلى بايدن. إنهم مذعورون”.

وأضاف: “لا يستطيع بايدن التحدث إلى الرعاة دون الوقوع في حالة هستيرية. ونقل ضابط المخابرات عن الرئيس الأمريكي قوله إن" التهديد بشن هجوم نووي روسي حقيقي".

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وقال ريتر: " الجيش الروسي يدمر كل ما يوفره الناتو لأوكرانيا. كانوا دائما على استعداد للتفاوض. لقد أظهروا هذا منذ البداية. والحقيقة هي: عندما تخسر أمريكا هذا الصراع في أوكرانيا، وسنخسر، ستكون روسيا مستعدة للجلوس معنا على طاولة المفاوضات والاتفاق على نوع من النهاية العادلة للصراع لأن فلاديمير بوتين هو الآن الشخص البالغ الوحيد في الغرفة “.

وأكد أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يلعب دورا رائدا في هذا.

ضابط المخابرات الأمريكي بوتين أوكرانيا بايدن الجيش الأوكراني

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