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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل الآلاف .. بوتين يكشف عن كارثة في الجيش الأوكراني

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الأوكرانية مقيدة بشكل كبير بحدود القوى العاملة، بعد تلقيه تقديرا بأن كييف فقدت أكثر من 13 ألف جندي منذ شن هجومها المضاد في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: “يمكن بالتأكيد تسليم معدات عسكرية إضافية، لكن احتياطي التعبئة ليس غير محدود… ويبدو أن حلفاء أوكرانيا الغربيين مستعدون بالفعل لشن الحرب حتى آخر أوكراني”.

وكان بوتين يشير إلى فكرة أن الولايات المتحدة وحلفاءها غير مهتمين بمستوى الخسائر الأوكرانية، طالما يمكنهم استخدام كييف كوكيل لإلحاق الضرر بروسيا.

وخلال الاجتماع، أبلغ كبار المسؤولين عن تقييم روسيا للنتائج المؤقتة للهجوم المضاد الأوكراني، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من يونيو.

ووفقا لنيكولاي باتروشيف، سكرتير المجلس، فقدت كييف أكثر من 13 ألف جندي وعدد كبير من الأسلحة في الحملة.

وأوضح وزير الدفاع سيرجي شويجو أن التقدير الأولي يعتمد إلى حد كبير على الاتصالات التي تم اعتراضها من القادة العسكريين الأوكرانيين.

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وأضاف شويجو أن الجيش الروسي يبني احتياطياته بشكل مطرد، مشيرا إلى أن العملية تسير على ما يرام من حيث التجنيد وشراء أنظمة الأسلحة.

وذكر شويجو أن الوزارة تعاقدت مع 114 ألف جندي إضافي من خلال القنوات النظامية ولديها قوة دائمة قوامها 52 ألف متطوع لديهم دوافع عالية للانضمام إلى القتال ضد أوكرانيا.

وأضاف أن الإدارة تبقي المجموعة الأخيرة في الاحتياط وتوفر لهم التدريب اللازم.

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