إتمام الاتفاق.. تقارير: نجم الأهلي يرحل للدوري القطري

أكدت شبكة قنوات الكأس القطرية، توصل نادي الوكرة لاتفاق مع النادي الأهلي لضم لاعبه حمدي فتحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب الحساب الرسمي لشبكة قنوات “الكأس” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" كما انفردنا.. نادي الوكرة حسم اتفاقه مع الأهلي المصري لضم اللاعب حمدي فتحي الذي يصل الدوحة مطلع الأسبوع المقبل للخضوع للكشف الطبي".

حمدي فتحي

ويعد حمدي فتحي أحد أبرز نجوم النادي الأهلي، ولعب دورا مؤثرا في تتويج المارد الأحمر “مؤخرا” بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

الأهلي يواجه حرس الحدود:

في سياق آخر، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا ثقيلا على نظيره حرس الحدود، اليوم الخميس، على ملعب “الكلية الحربية”، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16 ببطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن بيراميدز متصدر الترتيب، مع تبقى 6 مباريات مؤجلة للمارد الأحمر، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ 18 والأخير برصيد 20 نقطة.