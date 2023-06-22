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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فندق مطار القاهرة الثاني بين الأفضل في إفريقيا لعام 2023

الحوار الوطني
الحوار الوطني

استطاع فندق ميريديان مطار القاهرة الدولي الحفاظ على تصنيفه كثاني أفضل فنادق المطارات داخل قارة إفريقيا لعام 2023 وللعام الثاني على التوالي، وذلك وفقاً للتصنيف الذي صدر مؤخرا عن مؤسسة "SkyTrax" العالمية.

يأتي ذلك في إطار حرص وتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران بضرورة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور فى مختلف الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني والمنافسة على حصد الجوائز الدولية بمختلف المجالات.

وبهذه المناسبة هنأ المهندس محمد سعيد محروس - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والعضو المنتدب - العاملين بفندق ميريديان المطار والعاملين بشركة إيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية برئاسة الطيار طارق عبد اللطيف لتحقيق هذا الإنجاز والحفاظ على مكانة الفندق داخل القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن فندق لو ميريديان مطار القاهرة الدولي هو أحد الفنادق المملوكة لشركة إيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية، والتي تتبع الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، حيث تم افتتاح الفندق في ديسمبر من عام 2013 على مساحة ٢٣,٤٨٤ متر مربع، ويعد أحد الفنادق المميزة حيث يتصل مباشرة بمبنى الركاب رقم (3) عن طريق جسر علوي، ويضم الفندق عدد من الغرف والأجنحة الفخمة، إضافة إلى قاعات مجهزة لعقد جميع المؤتمرات والفعاليات الدولية، كما يتميز فندق لوميرديان مطار القاهرة بتعدد أنواع المطاعم التي تقدم أجود أصناف الطعام للنزلاء.

 

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