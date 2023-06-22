لتشجيع المواطنين على الخروج وإنفاق الأموال.. إندونيسيا تعلن عن عطلة 5 أيام

أعلنت إندونيسيا، اليوم الخميس، عن عطلة مدتها خمسة أيام لتشجيع الناس على الخروج وإنفاق الأموال، حيث قالت الحكومة الإندونيسية إن قرارها بتخصيص المزيد من أيام الإجازة يهدف إلى تعزيز الاقتصاد بالسياحة والسفر.

وأعلن الرئيس جوكو ويدودو، يومي الأربعاء والجمعة من الأسبوع المقبل عطلة، في حين سيتمتع الإندونيسيون أيضا بيوم عطلة يوم الخميس للاحتفال بعيد الأضحى، وهذا يعني أن المواطنين سيكونون قادرين على الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع لمدة خمسة أيام الأسبوع المقبل.

وتنطبق أيام العطلة الإضافية على جميع موظفي الخدمة المدنية، بينما من المرجح أن تحذو الشركات الخاصة حذوها، وفقا لبلومبرج.

كما سيتم إغلاق بورصة البلاد لأيام الإجازة.

وقال ويدودو: “عطلة العطلة يجب أن تشجع الاقتصاد، خاصة في المناطق ومناطق السياحة المحلية ، على أن يكون أفضل. لأننا رأينا أنه يمكن تمديده، كان هذا ما قررناه”.

وعادة ما يتبني ويدودو تكتيكات غير عادية لتعزيز الاقتصاد من خلال تشجيع الإندونيسيين على إنفاق الأموال.

وفي فبراير، حث ويدودو الإندونيسيين على ادخار أموال أقل وإنفاق المزيد على التسوق والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.

وكشف أن هناك ما يقرب من 690 تريليون روبية “39.5 مليار جنيه إسترليني” في حسابات التوفير لأن الإندونيسيين “ضربوا فترات الراحة” في الإنفاق في عام 2022 بعد الوباء.

وكان ويدودو قد أمر السلطات المحلية في وقت سابق بالموافقة على تصاريح الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية بمجرد أن ترفع الحكومة قيودها على كوفيد-19 من أجل زيادة الإنفاق.