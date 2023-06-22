تمكين المرأة اقتصاديا وقانون موحد للعنف.. 6 توصيات للجنة الأسرة بالحوار الوطني

اختتمت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، جلستها الأولى المنعقدة بمركز المؤتمر بأرض المعارض، والتي تناقش العنف الأسرى والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمع، أعمالها بالخروج ب 6 توصيات هامة.

وأعلنت الدكتورة نسرين البغدادي مقررة لجنة الأسرة، عن تفاصيل ما توافق عليه الحضور خلال الجلسة، وهم التالي:

- ضرورة توسيع مفهوم العنف ليشمل كل الأشكال التي تؤدى إلى الايذاء البدنى والايذاء المعنوى

- سرعة إصدار القانون الموحد للعنف الممارس ضد المرأة.

- توسيع دائرة التوعية.

- أهمية التوعية بالأمراض النفسية.

- التوسع فى التمكين الاقتصادى للمرأة.

- الألزام بالحصول على الدورات التأهيلية للزواج قبل عقد القران.