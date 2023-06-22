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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة جديدة لعمل الكبدة بالردة بمذاق شهي

كبدة بالردة
كبدة بالردة

تعد الكبدة المشوية  من الأكلات الكلاسيكية القديمة التى استمرت على مدار سنوات طويلة بسبب مذاقها الشهي والمميز ولكن كيف تجهزينها بلمسة مميزة ومختلفة .

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ومع اقتراب عيد الأضحى، نقدم لكم طريقة عمل الكبدة المشوية بالردة بمذاق شهى من خلال خطوات الشيف ماجي حبيب.
مقادير الكبدة المشوية بالردة

نصف كيلو كبدة بلدى شرائح

ردة

ملح

فلفل أسود

ثوم

عصير ليمون

كمون ناعم

ثمرة فلفل أخضر حار

كزبرة جافة ناعمة


طريقة عمل الكبدة المشوية بالردة:
 

* رشي الملح والتوابل المفضلة على شرائح الكبدة ثم قلبيها فى كمية وفيرة من الردة الردة ثم ضعيها  على الشواية وقلبيها على الاتجاهين 

طريقة عمل الصوص

* اخلطى الفلفل الأخضر الحار المفروم مع الثوم المفروم والكزبرة الجافة الناعمة والكمون الناعم والملح والفلفل الأسود و عصير الليمون و رشيه على الكبدة المشوية 

الكبدة المشوية طريقة عمل الكبدة الكبدة المشوية بالردة طريقة عمل الكبدة المشوية عيد الأضحى

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