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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طبيب نفسي: الإرهاب أسوأ أنواع العنف.. وأطالب باستمرار حبس الإرهابيين ومن يساعدهم

الدكتور علي شوشان
الدكتور علي شوشان


قال الدكتور علي شوشان، طبيب نفسي ممثل عن الحزب الشيوعي المصري، إن العنف له ألوان عديدة، وأسوأ أنواع العنف هو الإرهاب، إذ أن التعريف الدولي لكلمة الإرهاب، هو استهداف المدنيين من أجل تحقيق أهداف سياسية، مناشدًا بضرورة الاستمرار في محاربة الإرهاب وحبس الإرهابيين وكل من ساعدهم، والإفراج عن ما دون ذلك من سجناء الرأي وغيرهم.

وأضاف "شوشان"، خلال كلمته في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن العنف في الأسرة أنواع مختلفة، والذي يشتكي دائما المرأة، ولكن الطفل هو أكثر من يتأذى من العنف، "الطفل بيتضرب ويفضل متساب لحد ما الألم أو الجرح يلم، فلازم يكون هناك وقفة أمام العنف الأسري".

وتابع، أنه يجب العمل أيضا على حماية المبلغين والشهود وحماية الطاقم الطبي، إذ أن هناك عنف يُمارس أيضا ضد الطواقم الطبية وهيئة التمريض في المستشفيات من البعض، في حالة لجوء شخص تعرض لعنف للمستشفى، "تجد المعنفين يدخلون المستشفى، ومن ثم يعتدون على المريض على سرير المستشفى، إلى جانب الاعتداء على الأطباء وهيئة التمريض". 
 

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