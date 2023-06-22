مخرج مسرحي: يجب استغلال "السوشيال ميديا" لمساعدة الأطفال في التعبير عن أنفسهم

قال محمد عبد الفتاح، مخرج مسرحي، إنه توجد أزمة كبيرة في تعبير الأطفال عن انفسهم وعن مشاكلهم، وإذا تم التعامل على تعبير الطفل عن نفسه وعن مشاكله، سيستطيع الأطفال المناضلة في قضيتهم بأنفسهم.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال كلمته في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أنه يجب أن يتم العمل باهتمام على تعريف الطفل كيفية التعبير عن نفسه، والحديث عن مشاكله الخاصة، سواء من خلال المدارس، بتخصيص حصة تحت اسم "التعبير عن النفس" أو من خلال أفكار أخرى.

وتابع المخرج، إن مواقع التواصل الاجتماعي هي أكثر ما يؤثر في الطفل في الوقت الحالي، مناشدًا بضرورة العمل على استخدام المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال الأفكار للأطفال ومساعدتهم على التعبير عن أنفسهم.