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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو سابق في الكونجرس يعلن ترشحه لرئاسة أمريكا

ويل هيرد
ويل هيرد

انضم عضو الكونجرس الأمريكي السابق عن ولاية تكساس والضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية، ويل هيرد، اليوم الخميس، إلى سباق الترشيح الجمهوري للرئاسة.

وقال هيرد في فيديو إطلاق حملته الانتخابية لرئاسة أمريكا: “أعداؤنا يتآمرون ويخلقون الفوضى ويهددون الحلم الأمريكي. في الداخل، تتدفق الهجرة غير الشرعية والفنتانيل إلى بلدنا. التضخم لا يزال خارج نطاق السيطرة. الجريمة والتشرد المتزايد في مدننا. والليبراليون لا يفعلون شيئا. لا يستطيع الرئيس بايدن حل هذه المشاكل أو لن يفعل ذلك. وإذا رشحنا سياسيا أنانيا وفاشلا خارجا عن القانون مثل دونالد ترامب، الذي خسر مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض، فإننا نعلم جميعا أن جو بايدن سيفوز مرة أخرى”.

وأضاف أن الأمريكيين بحاجة إلى الحس السليم في “الأوقات المعقدة” الحالية، مشيرا إلى أن هناك الكثير مما يوحد البلاد أكثر مما يمكن أن يقسمها.

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وقال هيرد إنه على مدى السنوات ال 20 الماضية كان في الخطوط الأمامية للمعارك الأكثر إلحاحا التي تواجه الولايات المتحدة، ولا سيما من خلال مطاردة الإرهابيين بعد 11 سبتمر والسعي لتوفير المزيد من الفرص للطبقة الوسطى، لخفض الضرائب، وتأمين الحدود الجنوبية كعضو في الكونجرس.

وقال هيرد: “لقد أظهرت لي هذه التجارب أن هذه اللحظة، وأن هذه الانتخابات لم تكن أبدا أكثر أهمية… لهذا السبب أترشح لترشيح الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الولايات المتحدة”.

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