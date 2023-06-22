أنخيل دي ماريا يقترب من العودة لـ بنفيكا

اقترب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، المتُوج بكأس العالم مع منتخب بلاده، من العودة لفريق بنفيكا البرتغالي.

وذكرت صحيفة "أيه بولا" البرتغالية، أن بنفيكا يعتزم إعلان تعاقده مع دي ماريا غدًا الجمعة.

ومن المقرر أن يوقع دي ماريا، الذي ينتهي تعاقده مع يوفنتوس، على عقد لمدة عام مع خيار إضافة عام إضافي مع الفريق الذي يدربه روجر شميت.

ولعب دي ماريا، الذي بدأ مسيرته مع فريق روساريو سينترال الأرجنتيني، مع بنفيكا، بطل أوروبا مرتين، في الفترة من 2007 إلى 2010 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد.

وبعد ذلك لعب مع مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وذكر التقرير، أن الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، الذي سيظل مع بنفيكا حتى 2025، لعب دورا في اتخاذ دي ماريا لقراره ، بالإضافة إلى أن عائلة دي ماريا لديها ذكريات جيدة في العاصمة البرتغالية.