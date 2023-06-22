مصطفى بكري: نضرب تعظيم سلام للسيسي بعد إنقاذه مصر من الجماعة الإرهابية..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، " مفيش انسان وطني حقيقي يريد إن البلد دي تنهار، وأن الرئيس السيسي أنقذ هذا الوطن من جماعة الاخوان وبنضربله تعظيم سلام".

وأكد مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشعب المصري نزل للشوارع في 30 يونيو وقال “انزل يا سيسي انت رئيسي”، وكان بمثابة تحد للجماعة الإرهابية".

يعود مرة أخرى”

ووجه مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، رسالة للجماعة الإرهابية قائلا “ انتوا بتعملوا نفسكم ضحايا وبتجيبوا عملاء وبيبثوا الاكاذيب والشائعات، ودي بلدنا وهندافع عنها ضد اي مجرم ومش هنسمح بمخطط الشرق الأوسط الجديد أن يعود مرة أخرى”