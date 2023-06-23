رئيس لجنة سلامة الغذاء: ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها لهذه الأسباب

يستعد الكثير قبل العيد في تخزين اللحمة ولذلك نقدم لكم اليوم كيفية التعامل السليم مع الأضحية ، حتى تضمن لحوم جيدة المذاق، طرية الأنسجة .

الطريقة الصحيحة لحفظ اللحوم، وما هي المدة السليمة لحفظها

قالت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة للبيطرين إن اللحوم بعد ذبح الأضحية تحتفظ بدرجة حرارة الحيوان المذبوح ، لذلك الخطوة الأولى أننا نقوم بفرد هذه اللحوم على صواني كبيرة بحيث لا تتجمع اللحوم فوق بعضها .

وأضافت: يجب وضع تلك اللحوم في مكان نظيف بعيدا عن التراب والشمس، ومتجدد الهواء ، ويمكننا توجيه مراوح عليها ، وذلك لمدة 4 أو 5 ساعات، وبذلك نعطي فرصة للحوم لحدوث التيبس الرمي، يمعني ان اللحمة تشمع وقد يعمل ذلك على منع التكاثر والنمو البكتيري، كما يعمل هواء المروحة علي تطرية أنسجة اللحوم وإكسابها مذاق أفضل، وبعد وضع اللحوم في الهواء ، نضعها في الثلاجة