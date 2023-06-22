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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائية نفسية: نحتاج إلى نظرة خاصة في قوانين الأسرة والأحوال الشخصية

مها العدوي أخصائية
مها العدوي أخصائية نفسيه و أسرية

‏قالت مها العدوي أخصائية نفسية وأسرية، خلال جلسات الحوار الوطني، إن هناك دراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2022 خرجت بنتائج أن ثلث السيدات اللاتي سبق لهن الزواج من عمر 15 عاما إلى 49 عاما يتعرضن لصورة من صور العنف من الزوج.

وتابعت العدوي أن 25% منهن يتعرضن للعنف الجسدي ‏و 22% يتعرضن للعنف النفسي و6% يتعرضن للعنف الجنسي، ونحن أمام قضية خطيرة نحتاج إلى حلها، ومن الأسباب التي تؤدي إلى العنف داخل الأسرة التربية الخاطئة والتنشئة للزوج والزوجة التي اعتادوا فيها على تقبل فكرة العنف داخل الأسرة وأيضا تأثير العوامل الاقتصادية التي تكون سببا في كثير من الضغوط النفسية التي تحدث للزوج والزوجة.

 

مشاكل الإعلام 

 

وأضافت أيضا أن مشاكل الإعلام سواء في البرامج أو الدراما تساعد على نشر فكرة العنف داخل الأسرة والمجتمع، أما عن الجزء التشريعي فنحن نحتاج إلى نظرة خاصة في قوانين الأسرة والأحوال الشخصية.

الحوار الوطني مها العدوي السيدات العنف الزواج

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