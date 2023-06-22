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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الطفلة المعجزة.. شهد عمرو تفوز بذهبية الجمهورية للجمباز والفراعنة الدولية

صدى البلد

تواصل نجمة الجمباز المصرية شهد عمرو تحقيق إنجازات جديد، وذلك بعد فوزها بالميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية للجمباز تحت 11 سنة  ، وحصولها على الميدالية الذهبية أيضا فى بطولة الفراعنة الدولية  مما جعلها أصغر لاعبة تحرز العديد من الالقاب المحلية والدولية فى هذا السن الصغير ، وهي خطوة احتاجت الكثير من الاجتهاد والتخطيط.

وصعدت شهد، البالغة من العمر 10 سنوات، إلى منصات التتويج في العديد من البطولات اخرهما بطولتى الجمهورية والفراعنة الأخيرة والتى شهدت تألق غير عادى منها مما جعل لجنة الحكام تشيد بها وتصفها بالمعجزة ، نظرا لصغر سنها وقوة المنافسة بين جميع المشاركات.

وتقول الفتاة الملقبة بـ"الطفلة المعجزة" : "بلا شك كانت البطولة قوية للغاية، لم أتوقع المكسب بسهولة لكن قمت بالاستعداد بصورة جيدة في الآونة الأخيرة مع الكابتن احمد النادى الذى لم يبخل بأى مجهود معى، كما واظبت على التدريب وسعيت إلى الوصول للميدالية الغالية والمفضلة لى لذلك شعرت بفرحة غامرة عند تحقيق حلمي والفوز باللقب".

وأضافت شهد ان بطولة الفراعنة الدولية شارك فيها أفضل اللاعبين لكنها سعت بقوة للحصول على البطولة وتحقيق ميدالية ذهبية اخرى تضاف اليها وهذا ما تم .

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