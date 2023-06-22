اشتراك التعاون الإسباني مع الداخلية المصرية والأمم المتحدة لتعزيز قدرات ضباط الشرطة

دعمت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وزارة الداخلية المصرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مشروع مدته سنتين وقد أكمل آخر حلقة من 8 ورش عمل تدريبية مخصصة لتعزيز قدرات الضباط المصريين على الاستجابة بفعالية لحالات العنف ضد المرأة.

وضمت ورشة العمل ، التي عُقدت في الفترة من 20 إلى 22 يونيو ، مساهمات من مسؤولين من الشرطة الاسبانية وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. قدمت العروض التقديمية معلومات ودراسات حالة لضباط الشرطة المصريين يمكن تطبيقها للتواصل بشكل أفضل مع الناجيات ، بالإضافة إلى توجيههم إلى الخدمات الحالية التي تلبي احتياجاتهم.

إدراكًا للتأثير الكبير للمستجيبين الأوائل على نتائج حالات العنف ، تهدف سلسلة ورش العمل إلى توفير الإطار القانوني ومهارات التحقيق وبروتوكولات الحماية اللازمة لإدارة الحالات بشكل صحيح. من خلال تبادل الخبرات من مسؤولي الشرطة الإسبانية ، سلطت التجربة الضوء على أهمية التنسيق الوطني والدولي لمكافحة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.

التعاون الإسباني هو شريك قديم لوزارة الداخلية ، يعمل على الدفاع عن حق المرأة في الأمان والقضاء على جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. دفع المشروع إلى تقديم استجابات مراعية للنوع الاجتماعي واستراتيجيات لإدارة الحالات ، مما ساهم في تحقيق نتائج أكثر إنصافًا للناجيات الذين يسعونا للدعم ولتحقيق العدالة. وبدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، توفر حلقات العمل لبناء القدرات منابر للتعاون التوليدي عبر المؤسسات.