تراجع كبير في أسعار النفط عالميا

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3 % اليوم الخميس، بعد أن فاقت مخاوف المتداولين بشأن تأثير رفع سعر الفائدة لبنك إنجلترا أكبر من المتوقع التعادل المفاجئ في إمدادات النفط الأمريكية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.65 دولار، أو 3.4 ٪، إلى 74.47 دولار للبرميل في الساعة 15:22 بتوقيت جرينتش.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.69 دولار، أو 3.7 ٪، عند 69.84 دولار.

ومحت المعايير المكاسب من الجلسة السابقة، والتي تسابقت خلالها أسعار الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، ما رفع التوقعات بأن نقص المحاصيل يمكن أن يقلل من مزج الوقود الحيوي ويزيد الطلب على النفط.

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أكبر من المتوقع لمحاربة التضخم المرتفع.

وكانت الزيادة هي الارتفاع الـ 13 على التوالي للبنك المركزي.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.