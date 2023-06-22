طريقة حشو الممبار بأسرع وقت

يعد الممبار من أكلات العيد التي يعشقها الكثير ويمكن تقديمها بأقل مجهود وإليكم طريقة حشو الممبار مثل المسمط



المكونات،

ممبار بقرى يغسل جيدا بعد التنظيف بالماء البارد والملح

أرز مصرى

بصل

ثوم

طماطم

خضرة مشكلة

ملح وفلفل ،بهارات

زيت ذرة

بقدونس ،قرفة بودر

طريقة التحضير ،

نخلط جميع الخامات مع بعض على البارد ثم نبدأ فى حشو الممبار ،

ملحوظة ، لا نكثر من الحشو حتى لا يمزق أثناء التسوية،

نضع حلة بها ماء على النار وعند الغليان نضع بصل ،فصوص ثوم ،ورق لورى ،حبهان، فلفل حصى، ثم نضع الممبار ،

اختبار التسوية ،بسكينة سفرة نقطع واحدة إذا تقطعت بسهولة فقد استوى الممبار ،

نضع طاسة بها زيت على النار وعندما يسخن الزيت نضع الممبار للتحمير ونقلب حتى يأخذ اللون الذهبي المحمر ،

نحضر سرفيس ويوضع بة بقدونس مفروم ويوضع علية الممبار ونرش عليه البقدونس وقليل من القرفة ،

فائدة البقدونس تحت الممبار امتصاص الزيوت الزائدة .