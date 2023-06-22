عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دول الناتو تدعم عضوية "المسار السريع" لـ أوكرانيا في الحلف

أوكرانيا والناتو
أوكرانيا والناتو

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن دول الناتو تدعم “المسار السريع” لطلب أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف كليفرلي:”لقد رأينا أوكرانيا تتطور وتتطور بسرعة، وهو اجتماع للمانحين الغربيين لكييف… إصلاح قواتهم المسلحة يحدث أثناء الانخراط في الصراع وأعتقد أن موقف المملكة المتحدة هو أنه سيكون داعما للغاية إذا تخلى التحالف عن شرطه بأن تفي كييف بخطة عمل العضوية قبل القبول”.

وتابع “لقد أظهر الأوكرانيون التزامهم بالإصلاح العسكري المطلوب لعضوية الناتو من خلال أفعالهم في ساحة المعركة وأعتقد أن جميع حلفاء الناتو يدركون ذلك”.

ومنذ بدء الصراع مع روسيا في فبراير الماضي، تلقت أوكرانيا أسلحة الناتو بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، في حين تقوم الكتلة التي تقودها الولايات المتحدة بتدريب قواتها، وتوفر الدعم الاستخباراتي، ويقال إنها تساعد في التخطيط لهجماتها.

وعلى الرغم من أن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف قال إن بلاده عضو بحكم الأمر الواقع في الناتو، إلا أن موقف الكتلة لم يتغير منذ عام 2008، عندما أعلنت أن أوكرانيا ستصبح عضوا في نقطة غير محددة في المستقبل.

ووفقا لإعلان عام 2008، تعتمد عضوية أوكرانيا على وفائها بخطة عمل العضوية.

قبل نهاية العام.. إعلان مفاجئ من أوكرانيا بشأن الانضمام لـ الاتحاد الأوروبي

ضربة قوية لـ أوكرانيا.. صدمة في الغرب بسبب الهجوم المضاد الكارثي

ومع ذلك، تم التنازل عن هذا الشرط للسويد وفنلندا عندما تقدمتا بطلب العام الماضي، وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا للمؤتمر إنه يمكن منح أوكرانيا نفس الاختصار.

وقالت: “ربما لن نطلب آلية خطة عمل العضوية، وربما لا. أقول ربما لا... نحن بعيدون جدا عن عام 2008. لقد مر الوقت، والوضع مختلف تماما”.

دول الناتو أوكرانيا الناتو حلف شمال الأطلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

ساعات تفصلهم عن الموت| غواصة البحث عن “تايتنك” في طريقها لنهاية مأساوية.. ماذا حدث للمليارديرات ركابها؟

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

هل يتم العثور على ركاب غواصة "تيتانيك” المفقودة أحياء؟.. إجابة صادمة

موضوعات متعلقة

استغرقت 17 ساعة.. السعودية تعلن نجاح فصل توأم سيامي مصري بعملية معقدة|شاهد

تراجع كبير في أسعار النفط عالميا

قبل نهاية العام.. إعلان مفاجئ من أوكرانيا بشأن الانضمام لـ الاتحاد الأوروبي

بروفيسور أمريكي يحيي الآمال بشأن العثور علي ركاب غواصة "تيتانيك” المفقودة أحياء

ضربة قوية لـ أوكرانيا.. صدمة في الغرب بسبب الهجوم المضاد الكارثي

هجوم مضاد كارثي.. روسيا تعلن تدمير 246 دبابة و152 مدرعة في أوكرانيا

سقوط أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل بسبب قرار زيلينسكي بشأن الحرب

هل يتم العثور على ركاب غواصة "تيتانيك” المفقودة أحياء؟.. إجابة صادمة

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية

موقف محرج.. هفوة جديدة من بايدن خلال عزف النشيد الوطني للهند |فيديو

زوجي يرتكب الكبائر والذنوب فيصوم عرفة بنية المغفرة .. فهل يقبل منه؟

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

حقيقة القبض على مفتش تموين بالإسماعيلية بحوزته 13 مليار جنيه.. مصطفى بكري يوضح

5 آلاف جنيه غرامة الذبح بالشوارع.. مجازر الجيزة جاهزة لاستقبال الأضاحي مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة البابا تواضروس.. اعرف أعراض وأسباب وعلاج العصب السابع

تحذير.. النظافة الشديدة تصيب الجسم بالأمراض

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

تنبؤات سيمبسون تحققت| مسلسل شهير يتنبأ بحادث الغواصة المفقودة.. تفاصيل لن تصدقها

فيديو

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

طرح شقق بالتقسيط في 4 مدن جديدة على 7 سنوات وخصم 20% للكاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ