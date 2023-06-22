دول الناتو تدعم عضوية "المسار السريع" لـ أوكرانيا في الحلف

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن دول الناتو تدعم “المسار السريع” لطلب أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف كليفرلي:”لقد رأينا أوكرانيا تتطور وتتطور بسرعة، وهو اجتماع للمانحين الغربيين لكييف… إصلاح قواتهم المسلحة يحدث أثناء الانخراط في الصراع وأعتقد أن موقف المملكة المتحدة هو أنه سيكون داعما للغاية إذا تخلى التحالف عن شرطه بأن تفي كييف بخطة عمل العضوية قبل القبول”.

وتابع “لقد أظهر الأوكرانيون التزامهم بالإصلاح العسكري المطلوب لعضوية الناتو من خلال أفعالهم في ساحة المعركة وأعتقد أن جميع حلفاء الناتو يدركون ذلك”.

ومنذ بدء الصراع مع روسيا في فبراير الماضي، تلقت أوكرانيا أسلحة الناتو بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، في حين تقوم الكتلة التي تقودها الولايات المتحدة بتدريب قواتها، وتوفر الدعم الاستخباراتي، ويقال إنها تساعد في التخطيط لهجماتها.

وعلى الرغم من أن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف قال إن بلاده عضو بحكم الأمر الواقع في الناتو، إلا أن موقف الكتلة لم يتغير منذ عام 2008، عندما أعلنت أن أوكرانيا ستصبح عضوا في نقطة غير محددة في المستقبل.

ووفقا لإعلان عام 2008، تعتمد عضوية أوكرانيا على وفائها بخطة عمل العضوية.

ومع ذلك، تم التنازل عن هذا الشرط للسويد وفنلندا عندما تقدمتا بطلب العام الماضي، وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا للمؤتمر إنه يمكن منح أوكرانيا نفس الاختصار.

وقالت: “ربما لن نطلب آلية خطة عمل العضوية، وربما لا. أقول ربما لا... نحن بعيدون جدا عن عام 2008. لقد مر الوقت، والوضع مختلف تماما”.