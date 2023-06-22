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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد الطاهري: الثقافة هي التنشئة المعرفية لخلق إنسان يستطيع الحفاظ على هويته

احمد الطاهري
احمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه لشرف كبير التواجد بين هذه الكوكبة وهذه العقول التي تبحث في المستقبل، وهذا هو السياق الزمني الذي أريد التحدث عنه وفق الدعوة في الأساس التي وجهت لهذا الحوار وهو البحث في أولويات المستقبل.

 

وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن المحور المجتمعي في الحوار الوطني، أنه مما لا شك فيه أن الثقافة وتعريفها بالنسبة لي، هي التنشئة المعرفية المتكاملة، التي تخلق إنسانا لديه القدرة على الحفاظ على هويته من جهة، والتفاعل مع عالمه من جهة أخرى.

 

وأوضح أنه في حال الدول الحضارية مثل مصر تكون المهمة يسيرة، أما غير ذلك من الدول فتحاول استحداث ثقافات، وفي هذا الإطار تقوم بالخصم الحضاري من أصحاب الحضارات.

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