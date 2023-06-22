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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الروسي يكشف عن تشكيل "جيش احتياطي".. تفاصيل

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الخميس، عن تشكيل جيش احتياطي في قوام الجيش الروسي حتى نهاية يونيو الجاري.

وقال شويجو خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: "نشكل قوات احتياطية في فيلق جديد بالإضافة إلى 5 أفواج في قوام جيش الدبابات الـ20، ونعمل على تجهيز 3700 آلىة عسكرية لهذه القوات".

وأضاف: "كل شيء يسير حسب الخطة، وحتى نهاية يونيو سنكمل تشكيل جيش الاحتياط".

وتابع: "الأفواج الخمسة باتت جاهزة بنسبة 60% سواء من حيث الأفراد أو المعدات".

وفي وقت سابق من اليوم،  قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن 1336 جندياً في المتوسط يوقعون عقوداً للانضمام إلى الجيش يومياً.

وحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء، قال شويجو، إن موسكو لا ترى حاجة لتجنيد مزيد من المتطوعين من أجل ما تصفها العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الروسي، إن الجيش الأوكراني قلل من هجماته على مختلف الجبهات، ويعمل حاليا على إعادة ترتيب صفوفه.

وأضاف شويجو على هامش اجتماع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن قواتنا كبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة خلال الـ 16 يوما الماضيين، لافتا إلى أن كييف تعمل الآن على تجميع قواتها وتقلل من هجماتها.

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