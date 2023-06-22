صادم للمنافسين.. عامر حسين يكشف السر وراء تأجيل مباراة الأهلي

أكد عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، أنه تعوّد على الانتقادات التي يتلقاها طوال فترة تواجده في الكرة المصرية.

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "رابطة الأندية هي من وضعت قواعد للمشاركات الإفريقية وتأجيل مباريات الدوري".

وأضاف عامر حسين: "هناك اعتراض على تأجيلات الأهلي، ولكن الأهلي كان يشارك في إفريقيا ولا بد من وجود 4 أيام راحة قبل المباراة الخارجية، وبرغم من ذلك جاء من السودان في مواجهة الهلال لمواجهة أسوان بأسوان".

واختتم: "الأهلي خاض 46 مباراة تقريبا، خاصةً أنه شارك في كأس العالم للأندية وأفريقيا والسوبر المصري، وكان لا بد من تأجيل اللقاءات له".