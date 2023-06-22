عامر حسين: جمهور الأهلي هاجمني لهذا السبب .. ولسنا مثل أوروبا

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تعرض للهجوم من جانب جماهير النادي الأهلي، قبل مواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا.

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامة عبر برنامج "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى102.2 FM: "أصررت على لعب الأهلي مباراة المقاولون العرب قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، والتي خسر فيها 5-2، لأنني كنت أطبق اللائحة على الجميع".

وأضاف عامر حسين: "لسنا مثل أوروبا التي تحدد مبارياتها بوقت سابق، بخلاف الاتحاد الإفريقي الذي لا يعرف مواعيده".

واختتم: "تركت لجنة المسابقات سنة واحدة وقالوا هناك كادر جديد سينظم البطولة 10 مواسم، وبعد ذلك عدت مرة أخرى، وما زلت أعالج مشاكلها حتى الآن".