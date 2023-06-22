عامر حسين يكشف كواليس إقامة دوري المحترفين بالقسم الثاني

أكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اتحاد الكرة منذ بدايته يحاول إقامة مباريات القسم الثاني من مجموعة واحدة.

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "وضعنا شروط دوري المحترفين قبل الموسم".

وأضاف عامر حسين: "كان لا بد من إقامة القسم الثاني على قسمين الدوري القسم الثاني أ و ب، من أجل التأمين والملاعب وحقوق البث وأمور أخرى".

واختتم: "أول فريقين سوف يصعدوا للدوري الممتاز، وثالث المجموعة سوف يتم خوض مباراة مع صاحب صدارة القسم الثالث، لمنح الفرصة للصعود من مباراة واحدة".