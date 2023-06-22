إصابة فلسطينيين إثر اعتداء المستوطنين في رام الله

أصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم الخميس، إثر اعتداء للمستوطنين، شمال شرق رام الله.

وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن المواطنين عايد سعود محمد، من بلدة تقوع شرق بيت لحم، وسعد محمد مخلوف، من قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

ووصل المصابان إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، بعد إصابتهما، جراء الاعتداء عليهما بالضرب من قبل عشرات المستوطنين أثناء عودتهما من عملهما، وإصابتهما طفيفة.



جدد المستوطنون الإسرائيليون ، مساء اليوم الخميس، محاولة اقتحام قرية ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وأوضح رئيس بلدية ترمسعيا أديب لافي، أن 4 مستوطنين حاولوا اقتحام مشارف الحارة الغربية عبر مدخل البلدة الرئيسي، فتصدى لهم الأهالي ومنعوهم من التقدم.

وأوضح لافي أن المستوطنين أطلقوا النار في الهواء، ولم يتمكنوا من التقدم نحو منازل المواطنين.

واقتحم المستوطنون أمس يوم الأربعاء، قرية ترمسعيا وأسفر هذا الهجوم عن استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 12 آخرون وإحراق أكثر من 30 منزلا و60 مركبة.