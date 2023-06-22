بعد أزمة الغواصة المفقودة.. ماذا سيحدث في جسم ضحاياها قبل الموت

أثارت أزمة الغواصة تيتانك جدلا كبيرا حيث تساءل البعض عن ماذا حدث للركاب.

وأكد الدكتور ديل مولي ، طبيب الطوارئ والطب الوقائي المتقاعد والمدير السابق للطب تحت البحر والصحة الإشعاعية للبحرية الأمريكية ، إن الركاب قد واجهوا "بيئة غواصة داخلية معادية" خطر انخفاض درجة حرارة الجسم عن فرط التنفس الناجم عن نوبات الهلع ، والتي يمكن أن تستهلك كمية أكبر من الأكسجين.

نُشرت ورقة الدكتور مولي فقدان سفينة تيتانك الاتصال بسفينة الأم ، تاركة خمسة أشخاص محاصرين. ووفقًا لخفر السواحل الأمريكي ، لم يتبق للغواصة الآن سوى 40 ساعة من الأكسجين المتبقي .

في حديثه إلى DailyMail.com اليوم ، قال الدكتور مولي إنه "سباق مع الزمن إلى حد كبير" لإنقاذ الركاب ، إذا لم يكونوا قد ماتوا بالفعل من "تمزق كارثي في ​​وعاء الضغط".

هناك أيضًا خطر انخفاض حرارة الجسم بسبب انخفاض درجات الحرارة في أعماق المحيط ، بالإضافة إلى فرط التنفس الناجم عن نوبات الهلع ، والتي يمكن أن تستهلك كمية أكبر من الأكسجين.