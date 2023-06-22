عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد فعل من بايدن على تورط ابنه في قضية جنائية

هانتر بايدن
هانتر بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن ابنه هانتر على ما يرام، وذلك بالرغم من أنه المتهم الرئيسي في قضية جنائية.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، سأل صحفي ممن سمح لهم بالتواجد خلال انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك لجو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، "السيد الرئيس، كيف حال هانتر؟"

رداً على ذلك، رفع رئيس البيت الأبيض إبهامه، لكنه لم يقل شيئاً.

وفي قت سابق، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن وثائق المحكمة، بأن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافق على الاعتراف بالذنب في جنحتين ضريبيتين فيدراليتين بالإضافة إلى تهمة واحدة تتعلق بالأسلحة النارية في صفقة مع وزارة العدل الأمريكية.

والصفقة، التي تأتي بعد شهور من المناقشات بين المدعين الفيدراليين والفريق القانوني لهانتر بايدن، ستجعله يوافق على المراقبة في تهم جنحة بعدم دفع ضرائب 2017 و 2018 في الوقت المحدد.

أمام 130 ضيفًا .. بايدن يصدم مسئولين أمريكيين بعد كشفه معلومات حساسة

بايدن: وصفي للرئيس الصيني بالديكتاتور لا يعقد علاقات البلدين

كما ستتهم وزارة العدل نجل بايدن بشرائه مسدسا في وقت كان يتعاطى فيه المخدرات، رغم أنها وافقت على عدم مقاضاته في هذا الشأن.

ومن المرجح أن تكون الصفقة، التي تخضع لموافقة قاض فيدرالي، موضوعا رئيسيا خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

ومن المرجح أن تحل الصفقة تحقيقا مستمرا في مخالفات مزعومة من قبل هانتر بايدن دون أن يواجه خطر عقوبة السجن الفيدرالية.

هانتر الرئيس الأمريكي جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

اطلقت ولا لسه آنسة| مفاجأة جديدة في واقعة راقصة الفستان الأزرق| فيديو

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

مفاجأة..اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل الفئة المشاركة في أفريقيا الموسم القادم

موضوعات متعلقة

السعودية.. إعلان عاجل من وزارة الصحة بشأن موسم الحج

أمام 130 ضيفًا .. بايدن يصدم مسئولين أمريكيين بعد كشفه معلومات حساسة

بايدن: وصفي للرئيس الصيني بالديكتاتور لا يعقد علاقات البلدين

الجيش الأوكراني يعلن النصر على 4 محاور في هجومه المضاد

بسبب أردوغان.. كليتشدار أوغلو يواجه 110 سنوات سجنا

وزير الدفاع الروسي يكشف عن تشكيل "جيش احتياطي".. تفاصيل

إجراء عاجل.. أوكرانيا تعلن التعبئة العامة في كييف

التخلي عن الدولار الأمريكي.. الهند توجه ضربة موجعة لـ الأخضر بعملة جديدة

ترشيحاتنا

انهيار تاريخي في سعر الليرة التركية

رئيس جمعية جراحات الجهاز الهضمي يروي مواقف انسانية لخدمة المرضى

سعر مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 في مصر.. صور

بعثة حج الجمعيات الأهلية تستعد لاستلام مخيمات عرفات

4 كلمات أوصى بها النبي في هذه الأيام داوم عليهم

بوسي : عملت عملية تجميل في مناخيري..وعرفت وفاة أبويا بعدها بيومين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

رئيس لجنة سلامة الغذاء: ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها لهذه الأسباب

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ