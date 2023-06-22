أول رد فعل من بايدن على تورط ابنه في قضية جنائية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن ابنه هانتر على ما يرام، وذلك بالرغم من أنه المتهم الرئيسي في قضية جنائية.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، سأل صحفي ممن سمح لهم بالتواجد خلال انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك لجو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، "السيد الرئيس، كيف حال هانتر؟"

رداً على ذلك، رفع رئيس البيت الأبيض إبهامه، لكنه لم يقل شيئاً.

وفي قت سابق، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن وثائق المحكمة، بأن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافق على الاعتراف بالذنب في جنحتين ضريبيتين فيدراليتين بالإضافة إلى تهمة واحدة تتعلق بالأسلحة النارية في صفقة مع وزارة العدل الأمريكية.

والصفقة، التي تأتي بعد شهور من المناقشات بين المدعين الفيدراليين والفريق القانوني لهانتر بايدن، ستجعله يوافق على المراقبة في تهم جنحة بعدم دفع ضرائب 2017 و 2018 في الوقت المحدد.

كما ستتهم وزارة العدل نجل بايدن بشرائه مسدسا في وقت كان يتعاطى فيه المخدرات، رغم أنها وافقت على عدم مقاضاته في هذا الشأن.

ومن المرجح أن تكون الصفقة، التي تخضع لموافقة قاض فيدرالي، موضوعا رئيسيا خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

ومن المرجح أن تحل الصفقة تحقيقا مستمرا في مخالفات مزعومة من قبل هانتر بايدن دون أن يواجه خطر عقوبة السجن الفيدرالية.