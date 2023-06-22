24 ساعة راحة فى بيراميدز بعد الفوز على الاتحاد

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة بعد الانتصار على الاتحاد في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بهدف دون مقابل سجله التونسي فخر الدين بن يوسف، ليحجز الفريق مكانه في دور الثمانية في انتظار المتأهل من مواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلي.

ويستأنف الفريق تدريباته بداية من يوم السبت بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة سموحة المحدد لها يوم ٢٨ يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٣٢ من بطولة الدوري.