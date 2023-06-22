الإرهاب.. عماد الدين حسين يكشف ‏أبرز التحديات المصرية عقب ثورة 30 يونيو

‏قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن ‏أكبر تحدي يواجه مصر بعد ثورة 30 يونيو هو تحدي الإرهاب.

وتابع عماد الدين حسين خلال لقاء له ببرنامج "المصري أفندي"، تقديم الإعلامي "محمد علي خير"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الجرائد المصرية كانت تنتشر في صفحات الحوادث في الفترة بين 25 يناير حتى تولي الإخوان السلطة، أخبار مثل القبض على شاحنة محملة بصواريخ مداها 40 كيلو متر من ليبيا إلى سيناء.

إخراج الإخوان من المشهد

وأضاف أن الأمر الثاني يوم 3‏/7‏ وقت إخراج الإخوان من المشهد والإعلان عن دولة جديدة مختلفة الجماعات الإرهابية في سيناء ضربوا أسلحة ثقيلة على الجيش والشرطة والمؤسسات الحكومية في سيناء، ورأينا المسيرات في سيناء بالأعلام السوداء.