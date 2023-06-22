كابوس روسي.. جنود الجيش الأوكراني يفجرون مفاجآت صادمة عن الهجوم المضاد

أفادت صحفية “بيلد” الألمانية، اليوم الخميس، بأن الطيران الروسي لا يترك فرصة لـ الجيش الأوكراني، وأصبح كابوسا للقوات الأوكرانية.

وقال جندي أوكراني لصحيفة “بيلد”، "إذا هاجمنا الروس بطائرات هليكوبتر من مسافة ثمانية كيلومترات، فلن يكون لدينا ما نقاتلهم به".

وأشارت “بيلد” إلي أن الجيش الأوكراني يعاني من نقص في الدفاع الجوي، وليس لديهم طيران خاص بهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن 10-15 ٪ فقط من الأفراد العسكريين مجهزون بمعدات عسكرية غربية.

وأكد جنود الجيش الأوكراني، على خط المواجهة أنهم يتحركون بشكل أبطأ مما كان متوقعا.

وقالت صحفية “بيلد” الألمانية: "السيناريو الرهيب، الذي يتم تنفيذه أيضا خلف أبواب مغلقة في كييف، يبدو كالتالي: إذا فشل الهجوم، على الرغم من الأسلحة الغربية، فإن الضغط الأمريكي، ولا سيما على أوكرانيا، لبدء محادثات السلام مع روسيا، قد يزداد".

وقال جنود الجيش الأوكراني، صحفية “بيلد” الألمانية، إن الهجمات الروسية على المواقع الأوكرانية وقعت بعيدا عن خط المواجهة، بشكل أساسي باستخدام المدفعية أو الصواريخ أو الضربات الجوية المستهدفة، مما يبطئ بشكل كبير عملية الهجوم المضاد.