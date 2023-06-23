عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تنظم دورات تدريبية اشترك من خلال هذا الرابط

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة، التدريب الصيفي لطلاب الكليات والمعاهد العلمية والعملية بالجامعات المصرية، بعنوان "تحضير وتوصيف بعض المواد النانومترية وبعض تطبيقاتها المختلفة Synthesis & Characterization of Nanomaterials and its different applications"، وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

أوضحت الدكتورة رباب الشريف عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، أن التدريب الصيفي سيتم بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأخصائيين العاملين بالكلية، مع إتاحته لطلاب الكليات العملية والمُتمثلة في كليات العلوم، والطب، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، وطب الفم والأسنان، والطب البيطري، والبيوتكنولوجي، والهندسة، والزراعة، والآثار، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية وغيرها من الكليات ذات الصلة، مشيرة إلى أن التسجيل للدورة يتم من خلال الرابط https://docs.google.com/forms/d/e، حتى موعد أقصاه 1 يوليو 2023.

فوز الدكتورة ماجدة مصطفى بجائزة من الاتحاد الدولي للمعمارين UIA

كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى تنظم دورات تدريبية صيفية

البحوث الفلكية: فصل الصيف يبدأ في الساعة 6 مساء

هل اليوم هو الأشد حرارة طوال الصيف في مصر.. البحوث الفلكية يكشف

جامعة الدلتا التكنولوجية تعتمد نتيجة العام الدراسي 2022 2023

الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكوينز في كينجستون بكندا يوقعان اتفاقية لتبادل الطلاب

أطول نهار في العام 14 ساعة.. اليوم بداية فصل الصيف فلكيآ

البحوث الفلكية: فصل الصيف يبدأ غدا

بولوكس نجم ضخم يظهر في سماء مصر الليلة

تادرس: غدا بداية فصل الصيف فلكيآ في مصر.. ومدته 93 يوما و16ساعة


وعلي جانب آخر  نجحت جامعة القاهرة في القفز 117 مركزا في ست سنوات والحصول علي المركز 279 عالميا بالتصنيف الهولندي (ليدن) CWTS - Leiden University، من بين 30 ألف جامعة دولية شملها التصنيف.

وتصدرت الجامعات المصرية بفارق ٢٥٨ مركزًا عن أقرب جامعة للقاهرة، وهو ما وضع الجامعة بين أفضل 1% من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم ، ويعد ذلك حلقة جديدة من سلسلة نجاحات جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالي وذلك في كافة التصنيفات العالمية لافضل جامعات العالم.

كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة للنانو تكنولوجي التدريب الصيفي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

اطلقت ولا لسه آنسة| مفاجأة جديدة في واقعة راقصة الفستان الأزرق| فيديو

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

مفاجأة..اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل الفئة المشاركة في أفريقيا الموسم القادم

ترشيحاتنا

بعثة حج الجمعيات الأهلية تستعد لاستلام مخيمات عرفات

الجزيرة قرر الاستغناء عنه | شوبير يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن بن شرقي

انهيار تاريخي في سعر الليرة التركية

رئيس جمعية جراحات الجهاز الهضمي يروي مواقف انسانية لخدمة المرضى

سعر مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 في مصر.. صور

4 كلمات أوصى بها النبي في هذه الأيام داوم عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

رئيس لجنة سلامة الغذاء: ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها لهذه الأسباب

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ