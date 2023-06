كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تنظم دورات تدريبية اشترك من خلال هذا الرابط

تنظم كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة، التدريب الصيفي لطلاب الكليات والمعاهد العلمية والعملية بالجامعات المصرية، بعنوان "تحضير وتوصيف بعض المواد النانومترية وبعض تطبيقاتها المختلفة Synthesis & Characterization of Nanomaterials and its different applications"، وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

أوضحت الدكتورة رباب الشريف عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، أن التدريب الصيفي سيتم بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأخصائيين العاملين بالكلية، مع إتاحته لطلاب الكليات العملية والمُتمثلة في كليات العلوم، والطب، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، وطب الفم والأسنان، والطب البيطري، والبيوتكنولوجي، والهندسة، والزراعة، والآثار، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية وغيرها من الكليات ذات الصلة، مشيرة إلى أن التسجيل للدورة يتم من خلال الرابط https://docs.google.com/forms/d/e، حتى موعد أقصاه 1 يوليو 2023.



وعلي جانب آخر نجحت جامعة القاهرة في القفز 117 مركزا في ست سنوات والحصول علي المركز 279 عالميا بالتصنيف الهولندي (ليدن) CWTS - Leiden University، من بين 30 ألف جامعة دولية شملها التصنيف.

وتصدرت الجامعات المصرية بفارق ٢٥٨ مركزًا عن أقرب جامعة للقاهرة، وهو ما وضع الجامعة بين أفضل 1% من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم ، ويعد ذلك حلقة جديدة من سلسلة نجاحات جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالي وذلك في كافة التصنيفات العالمية لافضل جامعات العالم.