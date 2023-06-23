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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز شباب السعادات بالشرقية يطلق مبادرة "اطمن على قلبك"..صور

صدى البلد

اطلق  مركز شباب السعادات، بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، برئاسة هناء قنديل، مبادرة طبية  بعنوان "اطمن على قلبك" والتي قدمت خدمات شاملة للكشف الطبي، وفحوصات القلب، كما تم إجراء الأيكو وعمل رسم القلب  وأشعة تليفزيونية و تحاليل طبية مجانية للأهالي، وصرف العلاج بالمجان

 

أكدت هناء قنديل أن تلك الفعالية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب بالشرقية، ووليد الجمل مدير إدارة شباب بلبيس، وبمشاركة  الدكتورة دعاء محمدي  وفريق طبي عالي المستوى من أطباء القلب  والعناية المركزة  والتمريض بالمحافظة.

 

ودعت هناء قنديل، جميع الجهات المعنية بالشباب إلى الإسراع بالمشاركة في المبادرات المتنوعة التي يتم إطلاقها لخدمة المجتمع، في جميع أنحاء محافظة الشرقية، معربة عن استعدادها الدائم للإسهام بجهد مخلص، في كل ما من شأنه تعزيز الشعور الوطني في نفوس الأهالي، وبخاصة الشباب.

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من جانبها أعربت الدكتورة دعاء محمدي رئيس الفريق الطبي بمبادرة اطمن على قلبك عن سعادتها بالمشاركة التطوعية، في الفعاليات التي تقدم لخدمة المواطنين صحيا، مشددة على حرصها على خدمة الأهالي بكل ما تستطيع من جهود.

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