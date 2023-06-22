ردا علي تشكيك الغرب.. أوكرانيا: الهجوم المضاد "لم يبدأ حتى بشكل جدي"

قال مسؤول أوكراني كبير، اليوم الخميس، إن الاتجاه الرئيسي للهجوم المضاد ضد روسيا «لم يبدأ حتى بشكل جدي»، وأنه من السابق لأوانه تقييم نجاحه.

وكان المسؤول يرد على تقرير شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الذي أفاد بأن المسؤولين الغربيين يعتقدون أن الهجوم المضاد يحقق نجاحا أقل مما كان متوقعا ولا يلبي التوقعات على أي جبهة.

وقال المسؤول الأوكراني لشبكة “سي إن إن”، الأمريكية، إنه “من السابق لأوانه تقييم المسار العام للهجوم المضاد، الزخم الرئيسي للهجوم المضاد لم يبدأ حتى بشكل جدي”.

وأضاف أن “عمليات التشكيل لا تزال جارية، ولن يكون من الممكن الحكم على الهجوم المضاد حتى الخريف أو الشتاء”.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين غربيين وأمريكيين، بأن الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية لا يلبي التوقعات على أي جبهة، مؤكدين أن القوات والمدرعات الأوكرانية تثبت أنها «ضعيفة» أمام حقول الألغام والصواريخ والقوة الجوية الروسية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال أحد المسؤولين الغربيين: «لقد أثبتت خطوط الدفاع الروسية أنها محصنة جيدا، مما يجعل من الصعب على القوات الأوكرانية اختراقها… بالإضافة إلى ذلك، حققت القوات الروسية نجاحا في تعثر المدرعات الأوكرانية بالهجمات الصاروخية والألغام ونشرت القوة الجوية بشكل أكثر فعالية».

ووفقا لأحد المسؤولين، أثبت الدفاع الروسي أنه “أكثر كفاءة” مما كان متوقعا.

ومع ذلك، أصر المصدر على أن الولايات المتحدة لا تزال «متفائلة» بأن أوكرانيا ستغير العملية الفاشلة، وأن واشنطن ستعيد تقييم الهجوم الشهر المقبل.