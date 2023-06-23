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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تنظم دورات تدريبية اشترك من خلال هذا الرابط.. ضمن 15 منحة لمواطني إفريقيا.. احصل على فرصة للدراسة في كولومبيا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ضمن 15 منحة لمواطني الدول الإفريقية.. احصل على فرصة للدراسة في كولومبيا

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة كولومبيا بالقاهرة بشأن تخصيص 15 منحة سنويًا لمواطنى الدول الأفريقية لإجراء دراسات عليا  ( دراسات متخصصة وماجستير ودكتوراه) ،  وكذلك أولئك الذين يحتاجون إلى تعزيز قدراتهم فى اللغة الأسبانية من اجل بعد ذلك إجراء دراسات عليا فى كولومبيا وذلك فى إطار برنامج منحة كولومبيا ، حيث تتوافر 114 مؤسسة للتعليم العالى تشتمل على 1412 برنامجًا دراسيًا فى مدن مختلفة فى كولومبيا .

 

كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تنظم دورات تدريبية اشترك من خلال هذا الرابط

تنظم كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة، التدريب الصيفي لطلاب الكليات والمعاهد العلمية والعملية بالجامعات المصرية، بعنوان "تحضير وتوصيف بعض المواد النانومترية وبعض تطبيقاتها المختلفة Synthesis & Characterization of Nanomaterials and its different applications"، وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

 

إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بآداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 عبر منصة UMS للأقسام الأتية :

 

تعرف على فعاليات ملتقى رواد الأعمال بمسابقة عين شمس تبتكر 

تستضيف جامعة عين شمس في الثاني عشر من يوليو 2023 ملتقى رواد الأعمال “عين شمس تبتكر” في نسخته الرابعة، والذي يهدف إلى دعم وتشجيع المبتكرين ورواد الأعمال في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة والخدمات المجتمعية ذات الصلة، وذلك بالتزامن مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

 

معهد كونفوشيوس النموذجي يعلن الأوراق المطلوبة للتسجيل بدورات الصيف

أعلن  معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة عن بدء التسجيل لدورات الصيف ٢٠٢٣.
ويعلن المعهد عن دورات للوشو ستكون المحاضرات حضوريا اونلاين، وفقًا لاختيار الطالب، بواقع يومين أسبوعيًا من الساعة ٦:٠٠ مساءً إلى الساعة ٩:٠٠ مساءً، لمدة شهرين تبدأ من ٢٠٢٣/٧/١.

 

تعرف على موعد الحلقة النقاشية عن التصميم المهني الذكي بجامعة عين شمس

 تستضيف جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث محاضرة وحلقة نقاشية بعنوان "التصميم المهني الذكي: الرحلة ومحطات الوصول".
 

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