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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وحرس الحدود

صدى البلد

حصل محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جائزة رجل المباراة في مواجهة فريقه أمام حرس الحدود، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة من  الدوري الممتاز.

وظهر أفشة بمستوى مميز خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة على حساب حرس الحدود.

وفاز الفريق الأحمر على فريق حرس الحدود بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت  على ملعب الكلية الحربية، والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

افتتح الأهلي التسجيل بنيران صديقة في الدقيقة 4، عندما سجل محمود بن والي هدفًا بالخطأ في مرماه، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني في الدقيقة 56، بتسديدة ببطن القدم، واختتم طاهر محمد طاهر الثلاثية في الدقيقة 64 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها لنهايتها، ولاحت أمامه أكثر من فرصة محققة، كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة لكنها لم تصل للنهاية السعيدة، نتيجة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 65، ويعتلي قمة الدوري، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 20.

محمد مجدى افشة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حرس الحدود الدوري الممتاز ملعب الكلية الحربية

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