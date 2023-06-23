جيهان جادو: مصر تنفذ خطة كبيرة بشأن مواجهة التغيرات المناخية.. فيديو

أكدت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس محلى بمدينة فرساى من فرنسا، أن الرئيس السيسي، أكد أن الدول الإفريقية تأثرت بشكل كبير من التغير المناخي، مشيرة إلى أن التغير المناخي بات خطرا يورق العالم أجمع وليس إفريقيا فقط.

وقالت جيهان جادو، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة ميثاق التمويل العالمي بباريس ، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كانت مهمة جدا، مؤكدا أن الرئيس السيسي استعرض خلال كلمته أهم التحديات التي تواجه إفريقيا والعالم نتيجة التغيرات المناخية.

التحديات التي تواجه العالم

وتابعت عضو مجلس محلى بمدينة فرساى من فرنسا، أن مصر تنفذ خطة كبير بشأن مواجهة التغيرات المناخية كذلك استضافة الدولة المصرية في قمة المناخ كوب 27 في شهر نوفمبر الماضي والحديث عن التحديات التي تواجه العالم من هذه الظاهرة.