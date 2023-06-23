أصغر سيارة خارقة بقوة 1000 حصان.. شاهد

شقت الكثير من سيارات السباق والطرق فائقة السرعة طريقها في مهرجان جودوود للسرعة على مدار الثلاثين عامًا الماضية ، ولكن لم يكن أي منها أسرع من سيارة ماكيرتري سبيرلينج ، الذي التهم ممر لورد مارش في 39.08 ثانية، والآن أعلنت الشركة البريطانية الناشئة عن نسخة إنتاجية من النموذج الأولي للسيارة الخارقة بحجم صغير وتزعم أنها أكثر سرعة.

ماكيرتري سبيرلينج

تسمى السيارة الجديدة سبيرلينج بيور، وتبلغ تكلفتها 820 ألف جنيه إسترليني (1.05 مليون دولار) بالإضافة إلى الضرائب وسيقتصر انتاجها على 100 نسخة فقط، وسيتم تسليم أولها لأصحاب الودائع في جميع أنحاء العالم في عام 2025 بعد الظهور العالمي لأول مرة في شهر يوليو خلال مهرجان السرعة.

ماكيرتري سبيرلينج

مثل النموذج الأولي الأصلي، فإن بيور هي سيارة مخصصة للحلبات فقط، وتقول ماكيرتري إنها مؤهلة لـ GT1 Sports Club، مما يمنحها إمكانية الوصول إلى برامج القيادة التي تقام خلال عطلات نهاية الأسبوع في سباق SRO GT World Challenge في جميع أنحاء العالم.

ماكيرتري سبيرلينج

على الرغم من أن الصور ربما لا تظهر ذلك ، إلا أن سبيرلينج بيور صغيرة جداً، حيث يبلغ طولها 135.8 بوصة (3.45 م) وعرضها 62.2 بوصة (1.58 م) وفقط 40.2 بوصة (1.02 م) من الأرض.

ماكيرتري سبيرلينج

تقول شركة ماكيرتري إن نظام المروحة في سيارة بيور أخف وزنًا وأكثر كفاءة ، بالإضافة إلى الإطارات التي يزيد عرضها بنسبة 28% في المقدمة و 25% في الخلف.

تزن السيارة فقط حوالي 2200 رطل (1000 كجم) ، وتبلغ قوتها 999 حصانا (745 كيلوواط / 1,013 حصانًا)، وتصل السرعة القصوى الى 190 ميلاً في الساعة (306 كم / ساعة).