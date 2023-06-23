عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

صدى البلد

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصاديا بديلاً عن شراء السيارات الجديدة وذلك نظراً لارتفاع أسعارها، ويضم سوق المستعمل العديد من الخيارات المناسبة، نستعرض منها 5  سيارات بالأسعار والمواصفات كالآتي:

بداية من 790 ألف جنيه.. 5 سيارات رياضية جديدة في مصر

أسرع 5 سيارات خارقة في العالم لعام 2023 | صور

 شيفروليه أفيو موديل 2010 

تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 بمحرك 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 83 حصانا، مع ناقل حركة يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 5.2 لتر لكل 100 كم، وتبلغ السرعة القصوى نحو 170 كيلومترا في الساعة ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 14.2 ثانية.

بلغ سعر السيارة  شيفروليه أفيو موديل 2010 في سوق المستعمل 160 ألف جنيه.

 

دايو ليجانزا موديل 2000 

حصلت السيارة الكورية دايو ليجانزا موديل 2000 بمحرك سعة 1800 سي سي، بقوة 133 حصان، رباعي الأسطوانات، وعزم 184 نيوتن متر، وناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي، ويبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 9.5 لتر لكل 100 كم، و 16 صمام، ونظام حقن متعدد النقاط (انجيكشن)، وتتسارع من 0 ل 100 كم في حوالي 10 ثواني.

بلغ سعر السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة عداد السيارة نحو 160 ألف كيلومتر في الساعة.

رينو لوجان موديل 2010

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2010 على محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 105 أحصنة، مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، أو ناقل يدوي يتألف من 5 سرعات، وبلغت قراءة عداد السيارة رينو لوجان موديل 2010 نحو 160 ألف كيلومتر في الساعة، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

بلغ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2010 في سوق المستعمل 145 ألف جنيه

 أوبل استرا موديل 2000

حصلت السيارة السيارة أوبل استرا موديل 2000 على قوتها من محرك بسعة 1000 سي سي حتى 1300 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 نقلات، وتتوفر بالعديد من الكماليات الأساسية مثل ووسائد هوائية، وراديو اف ام، وبلوتوث، تكييف، وزجاج كهربائي، وشاحن يو اس بي، وفوانيس شبورة، وسنتر لوك، وباور ستيرنج.

يبدأ سعر السيارة أوبل استرا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه، و بلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر في الساعة.

هيونداي اتوس موديل 2010

حصلت السيارة هيونداي اتوس موديل 2010 على محرك 1000 الى 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة حصانيه قصوى تصل الى 55 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 81 نيوتن/متر، تتسارع  عندما تنطلق من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في زمن قدرة 16 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 140 كيلومتر في الساعة، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة هيونداي اتوس موديل 2010 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

هيونداي اتوس شيفروليه أفيو دايو ليجانزا رينو لوجان اوبل استرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر بطريقه لتكبد خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لمسار الفائدة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

الحبس 5 سنوات للجزارين وبائعي اللحوم في عيد الأضحى بهذه الحالة

قمة الأهلي الأبرز.. 4 مواجهات نارية متبقية تنتظر الزمالك في الدوري

أخبار الرياضة ... نجم الأهلي يوقع للزمالك ... كهربا مهدد بالإيقاف مجددا... نبأ سار بشأن عودة بن شرقي للزمالك

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

موضوعات متعلقة

أحدث سعر لـ رينو لوجان في سوق المستعمل

بداية من 790 ألف جنيه.. 5 سيارات رياضية جديدة في مصر

أسعار سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 الجديدة في مصر

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+.. سعر أشهر سيارة خارقة في العالم

أسرع 5 سيارات خارقة في العالم لعام 2023 | صور

أخبار السيارات| أحدث سعر لـ سيتروين C4 الجديدة في مصر.. شيفروليه أفيو بـ 160 ألف جنيه.. تفاصيل

سعر تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة في الإمارات

لاند روفر تكشف عن إيفوك الجديدة بتقنيات فاخرة

ترشيحاتنا

كل يوم نتقدم.. أوكرانيا تكشف أخر تطورات الهجوم المضاد

من سيخلف نتنياهو في قيادةِ حزب الليكود؟.. أبرز 10 شخصيات بـ إسرائيل

وفاة اللواء محمود خلف

خلال قمة باريس.. المستشار الألماني يدعو لتكاتف عالمي في مكافحة التغير المناخي

غرامة 5 آلاف جنيه.. حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي بدون تصريح بالجيزة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الأولى من ذي الحجة بالحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريب وخطير.. صورة لـ كوبري في أستراليا تثير جدلا

إنسان نياندرتال.. تفاصيل اكتشاف نقوش عمرها 57 ألف سنة في فرنسا

تصرف سائق نقل مصري أمام سيارة تحترق يثير الإعجاب | تفاصيل

قبل 9 أشهر .. قصة شخص تنبأ بمأساة غواصة تيتان قرب تيتانيك

فيديو

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ