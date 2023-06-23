5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصاديا بديلاً عن شراء السيارات الجديدة وذلك نظراً لارتفاع أسعارها، ويضم سوق المستعمل العديد من الخيارات المناسبة، نستعرض منها 5 سيارات بالأسعار والمواصفات كالآتي:

شيفروليه أفيو موديل 2010

تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 بمحرك 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 83 حصانا، مع ناقل حركة يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 5.2 لتر لكل 100 كم، وتبلغ السرعة القصوى نحو 170 كيلومترا في الساعة ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 14.2 ثانية.

بلغ سعر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 في سوق المستعمل 160 ألف جنيه.

دايو ليجانزا موديل 2000

حصلت السيارة الكورية دايو ليجانزا موديل 2000 بمحرك سعة 1800 سي سي، بقوة 133 حصان، رباعي الأسطوانات، وعزم 184 نيوتن متر، وناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي، ويبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 9.5 لتر لكل 100 كم، و 16 صمام، ونظام حقن متعدد النقاط (انجيكشن)، وتتسارع من 0 ل 100 كم في حوالي 10 ثواني.

بلغ سعر السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة عداد السيارة نحو 160 ألف كيلومتر في الساعة.

رينو لوجان موديل 2010

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2010 على محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 105 أحصنة، مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، أو ناقل يدوي يتألف من 5 سرعات، وبلغت قراءة عداد السيارة رينو لوجان موديل 2010 نحو 160 ألف كيلومتر في الساعة، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

بلغ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2010 في سوق المستعمل 145 ألف جنيه

أوبل استرا موديل 2000

حصلت السيارة السيارة أوبل استرا موديل 2000 على قوتها من محرك بسعة 1000 سي سي حتى 1300 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 نقلات، وتتوفر بالعديد من الكماليات الأساسية مثل ووسائد هوائية، وراديو اف ام، وبلوتوث، تكييف، وزجاج كهربائي، وشاحن يو اس بي، وفوانيس شبورة، وسنتر لوك، وباور ستيرنج.

يبدأ سعر السيارة أوبل استرا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه، و بلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر في الساعة.

هيونداي اتوس موديل 2010

حصلت السيارة هيونداي اتوس موديل 2010 على محرك 1000 الى 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة حصانيه قصوى تصل الى 55 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 81 نيوتن/متر، تتسارع عندما تنطلق من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في زمن قدرة 16 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 140 كيلومتر في الساعة، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة هيونداي اتوس موديل 2010 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.