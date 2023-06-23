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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا توفر خاصية تصميم مركباتها بالذكاء الاصطناعي.. فيديو وصور

تويوتا توفر خاصية
تويوتا توفر خاصية تصميم مركباتها بالذكاء الاصطناعي

كان الذكاء الاصطناعي هو المصطلح الأكثر شيوعًا في عام 2023 حتى الآن، وبدأت العديد من الصناعات في استكشاف إمكانيات جديدة لحل المشكلات بفضل تقنيات التعلم الآلي. 

 

لم تتخلف صناعة السيارات عن الركب حيث تستخدم العديد من الشركات بالفعل الذكاء الاصطناعي لأداء مهام مختلفة داخل أقسام البحث والتطوير، ومنه تويوتا التي أعلنت الآن أنها بدأت البحث في تصميم سيارة قائمة على الذكاء الاصطناعي بفضل الأفكار التي طورها معهد أبحاث تويوتا (TRI).

تويوتا توفر خاصية تصميم مركباتها بالذكاء الاصطناعي

تريد تويوتا استخدام التكنولوجيا في مراحل التصميم المبكرة حيث يلزم تكرارات مختلفة لمشروع معين لاعتبارات هندسية، أو ببساطة إذا قررت شركة صناعة السيارات بناء سيارة كوبيه كبيرة جديدة ببابين ، فيمكنها أن تطلب من الذكاء الاصطناعي إنشاء عدد من التصميمات المبكرة بناءً على معايير محددة مسبقًا، هذا هو الحال مع العرض الذي تراه مرفقًا في الجزء العلوي من هذه المقالة، حيث تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تويوتا توفر خاصية تصميم مركباتها بالذكاء الاصطناعي

يوضح أفيناش بالاتشاندران، مدير قسم القيادة التفاعلية البشرية (HID) في معهد أبحاث تويوتا TRI: "غالبًا ما تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية كمصدر إلهام للمصممين ، ولكن لا يمكنها التعامل مع اعتبارات الهندسة والسلامة المعقدة التي تدخل في تصميم السيارة الفعلي"، "تجمع هذه التقنية بين نقاط القوة الهندسية التقليدية لشركة تويوتا مع أحدث القدرات للذكاء الاصطناعي التوليدي الحديث."

تويوتا توفر خاصية تصميم مركباتها بالذكاء الاصطناعي

تستخدم التقنية التوليدية الجديدة من قبل TRI بيانات مثل معامل السحب وأبعاد الهيكل مثل ارتفاع السيارة وأبعاد المقصورة، يتم إعطاء البيانات للذكاء الاصطناعي عبر موجه نص ويمكن للمصممين أيضًا استخدام خصائص أسلوبية محددة مثل "أملس" و "حديث"، ينصب التركيز الرئيسي على الجانب الديناميكي الهوائي للتصميم، وهو أمر مهم للغاية لكفاءة الطاقة في السيارة. 

 

تقول تويوتا إن عملية التصميم المبكرة المعززة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد الشركة على تطوير السيارات الكهربائية بسرعة وكفاءة أكبر.

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